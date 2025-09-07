Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De cinco días

Londres vive su primera huelga general de metro desde 2023

El paro ha provocado la cancelación de los conciertos del rapero estadounidense Post Malone previstos, al no poder garantizarse el transporte público necesario para este tipo de eventos

GRAF9101. LONDRES, 12/02/2020.- Fotografía facilitada por Wildlife Phtographer of the Year, tomada por Sam Rowley, de una pelea entre ratones en el metro de Londres que ha sido galardonada por el público como la mejor fotografía del año en el marco de los premios Wildlife Photographer of the Year, organizados por el Museo de Historia Natural del Reino Unido. &quot;Pelea en la estación&quot;, tomada por el joven Sam Rowley, ha recibido 28.000 votos dentro de la categoría &quot;lo mejor del resto&quot; de la LUMIX People's Choice, donde compiten aquellas imágenes que no se hicieron con los premios profesionales del concurso, uno de los galardones internacionales más importantes de fotografía natural. EFE/Sam Rowley - Wildlife Photographer of the Year ***SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/NO ARCHIVO***

GRAF9101. LONDRES, 12/02/2020.- Fotografía facilitada por Wildlife Phtographer of the Year, tomada por Sam Rowley, de una pelea entre ratones en el metro de Londres que ha sido galardonada por el público como la mejor fotografía del año en el marco de los premios Wildlife Photographer of the Year, organizados por el Museo de Historia Natural del Reino Unido. "Pelea en la estación", tomada por el joven Sam Rowley, ha recibido 28.000 votos dentro de la categoría "lo mejor del resto" de la LUMIX People's Choice, donde compiten aquellas imágenes que no se hicieron con los premios profesionales del concurso, uno de los galardones internacionales más importantes de fotografía natural. EFE/Sam Rowley - Wildlife Photographer of the Year ***SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/NO ARCHIVO*** / Sam Rowley / EFE

EFE

Londres

Londres afronta desde este domingo una huelga de cinco días en su red de metro, la primera desde marzo de 2023, que se espera colapse el transporte en una ciudad de 9,8 millones de habitantes, y ya ha provocado la cancelación de los conciertos que el rapero estadounidense Post Malone tenía previsto realizar en el estado del Totthenham.

Conductores, señalizadores, personal de mantenimiento y otros trabajadores del sistema reclaman mejores salarios y condiciones laborales, en un paro convocado por el sindicato del Ferrocarril, Marítimo y de Transporte (RMT), que, entre otras medidas, pide una jornada laboral de 32 horas semanales.

El servicio será limitado hasta las 18:00 hora local (17:00 GMT) del domingo y prácticamente nulo entre lunes y jueves, por lo que se esperan aglomeraciones en trenes, autobuses y carreteras. La huelga ha obligado a cancelar los conciertos del rapero estadounidense Post Malone previstos para el domingo y el lunes en el estadio del Tottenham, al no poder garantizarse el transporte público necesario para los asistentes.

Transport for London (TfL), la autoridad responsable de la red de transporte de la capital, ha ofrecido un aumento salarial del 3,4 % y ha reiterado su disposición al diálogo, pero descarta reducir la jornada contractual de 35 horas semanales porque, según Claire Mann, directora de operaciones, "una reducción de la jornada no es práctica ni asequible y pondría en riesgo la operativa de toda la red".

Un portavoz de RMT dijo por su parte que "una semana laboral más corta es razonable, especialmente cuando TfL tuvo un superávit de 166 millones de libras (unos 192 millones de euros) el año pasado y un presupuesto operativo anual de 10.000 millones de libras (11.500 millones de euros)".

"Hay 2.000 personas menos trabajando en el metro de Londres desde 2018 y nuestros miembros sufren turnos extremos y fatiga que afectan su salud", añadió. Con un total de 11 líneas, 'London Underground', fundado en 1863, maneja diariamente alrededor de 5 millones de viajes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!
  2. La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
  3. Vuelco en el turismo de Castrillón: las playas del concejo pierden en bañistas lo equivalente a tres llenos en el Camp Nou
  4. La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias
  5. Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
  6. Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
  7. El desorbitado número de asturianos que aspiran a ser Guardia Civil: este sábado se examinan en Gijón
  8. La sentida carta de agradecimiento de una clienta a la sidrería 'El Gaucho' de Langreo: 'Se cierra, pero nunca se apagará en nuestra memoria

Se reactiva el fuego es Asturias: los bomberos luchan desde el sábado contra un incendio de grandes dimensiones en Llananzanes (Aller)

Se reactiva el fuego es Asturias: los bomberos luchan desde el sábado contra un incendio de grandes dimensiones en Llananzanes (Aller)

Sigue en directo la carrera del GP de Italia de Fórmula 1

Sigue en directo la carrera del GP de Italia de Fórmula 1

¿Por qué los niños rechinan los dientes mientras duermen? Ojo, que el culpable de ello pueden ser las pantallas

¿Por qué los niños rechinan los dientes mientras duermen? Ojo, que el culpable de ello pueden ser las pantallas

VÍDEO: El Grupo Covadonga distingue a 745 socios de honor y de mérito

VÍDEO: El Grupo Covadonga distingue a 745 socios de honor y de mérito

Queipo (PP) pide perdón "en nombre de miles de asturianos" al equipo israelí de La Vuelta y dice que Barbón alienta manifestaciones contra deportistas por "motivos políticos"

Queipo (PP) pide perdón "en nombre de miles de asturianos" al equipo israelí de La Vuelta y dice que Barbón alienta manifestaciones contra deportistas por "motivos políticos"

Rusia lanza un ataque masivo sobre Kiev con 805 drones y alcanza por primera vez la sede del Gobierno de Ucrania

Rusia lanza un ataque masivo sobre Kiev con 805 drones y alcanza por primera vez la sede del Gobierno de Ucrania
Tracking Pixel Contents