Guerra en Oriente Próximo
El Ejército israelí ordena evacuar toda la ciudad de Gaza
El país hebreo da un nuevo paso hacia la ocupación de la capital del enclave
EFE
Jerusalén
El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee instó a los gazatíes este martes por la madrugada a evacuar toda la ciudad de Gaza.
"A todos los residentes de la ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en todos sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este, hasta el mar al oeste", anunció por su cuenta de X.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
- El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
- Trágico accidente en Gijón: fallece un motorista de 71 años al salirse de la vía en la autovía Minera
- Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
- Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
- Condenado un gijonés por agredir sexualmente a la hija de unos amigos en una atracción de feria
- El alcalde de Siero pasará en Eslovaquia el Día de Asturias, acompañando a 300 soldados de Cabo Noval
- La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!
Valdés programa teatro para la vuelta al cole: aquí todas las actividades previstas para esta semana
San Martín sube el telón de la FEMEX
Contenido patrocinado