Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo

El Ejército israelí ordena evacuar toda la ciudad de Gaza

El país hebreo da un nuevo paso hacia la ocupación de la capital del enclave

Un miembro de Hamás, en la franja de Gaza.

Un miembro de Hamás, en la franja de Gaza. / Europa Press

EFE

Jerusalén

El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee instó a los gazatíes este martes por la madrugada a evacuar toda la ciudad de Gaza.

"A todos los residentes de la ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en todos sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este, hasta el mar al oeste", anunció por su cuenta de X.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents