Charlie Kirk, figura clave de la ultraderecha en EEUU, recibe un disparo en una conferencia en una universidad de Utah

Charlie Kirk, una de las figuras más importantes en el mundo de la ultraderecha de Estados Unidos, ha recibido este miércoles un disparo cuando ofrecía una conferencia en la universidad estatal Utah Valley University.

Kirk, de 31 años, es fundador de Turning Points USA, una organización que ha sido vital en los últimos años para inyectar energía en el movimiento ultraconservador, especialmente entre los jóvenes, y para la movilización de votantes..

Kirk ha recibido un único disparo, según muestran las imágenes que circulan en redes sociales.

Según ha contado un testigo en la cadena Fox News, este se ha producido cuando Kirk llevaba media hora del acto en el campus, que se celebraba bajo una carpa al aire libre, y conforme se disponía a contestar una pregunta sobre tiroteos cometidos por personas transgénero.

A la hora de escribir estas líneas no hay información oficial sobre el estado de Kirk. Fox News ha dicho citando fuentes policiales que el autor del disparo ha sido detenido.

El presidente Donald Trump ha reaccionado inmediatamente pidiendo oraciones por Kirk en un mensaje en Truth Social, donde ha definido al activista como "un gran tipo".

.

Esta noticia será ampliada en breve.