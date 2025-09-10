Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Las defensas aéreas de la OTAN contribuyeron a derribar los drones rusos en Polonia

Las defensas aéreas de la OTAN han ayudado a Polonia a derribar los drones rusos que esta madrugada invadieron el espacio aéreo polaco, informó la Alianza Atlántica en un mensaje en redes sociales.

"Numerosos drones entraron el espacio aéreo polaco durante la noche y se encontraron con las defensas aéreas polacas y de la OTAN", dijo la portavoz de la organización militar, Allison Hart, en un mensaje en redes sociales y añadió que el secretario general, Mark Rutte, está en contacto con las autoridades polacas.

Polonia denunció este miércoles un "acto de agresión" tras la violación de su espacio aéreo "sin precedentes" de drones rusos durante la madrugada, que ha obligado a cerrar varios aeropuertos y a convocar de urgencia una reunión de la Asamblea de Seguridad Nacional.