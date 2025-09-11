Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Hamás dice estar listo para negociar "inmediatamente" las propuestas de acuerdo planteado por Estados Unidos

Explosión en la Franja de Gaza

Explosión en la Franja de Gaza

Israel inicia una ofensiva terrestre y de bombardeos contra Hizbula en Líbano. / EFE

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

