Guerra en Ucrania

Dos cazas rumanos despegan ante la entrada de un dron cerca de la frontera ucraniana

Ocurrió durante un ataque ruso a instalaciones en suelo ucraniano cerca de la frontera

Nicusor Dan, presidente de Rumanía.

Nicusor Dan, presidente de Rumanía. / EFE

EFE

Bucarest

Dos cazas rumanos han despegado este sábado ante la presencia en el espacio aéreo del país de un dron, durante un ataque ruso a instalaciones en suelo ucraniano cerca de la frontera con Rumanía, informan fuentes militares.

El Ministerio de Defensa de Rumanía informó de que los dos aviones militares F-16 detectaron sobre las 18.23 hora local (17.23 en horario peninsular español) un dron, sobre cuyo origen no da detalles, sobre una zona no habitada en la zona de Tulcea, a unos 20 kilómetros de Ucrania, que luego desapareció del radar.

Defensa recordó en un comunicado que la ley le autoriza a derribar las aeronaves que entren en el espacio aéreo del país sin autorización.

