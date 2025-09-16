Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Redes sociales

Trump aplaza tres meses el veto a Tiktok en EEUU tras el acuerdo con China

El presidente de EEUU, Donald Trump, en una imagen de archivo.

El presidente de EEUU, Donald Trump, en una imagen de archivo. / Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplazó este martes por tres meses la ley que prohibiría Tiktok en territorio estadounidense, tras el acuerdo alcanzado con China en las negociaciones celebradas en Madrid.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Las últimas palabras del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella a su cuñada: 'Mada, dame las manos, no me sueltes, levántame
  2. El empresario asturmexicano que creó el primer hotel de 'gran lujo' de Asturias lanza ahora una gran 'experiencia' en torno al vino
  3. El ganadero asesinado a golpes el viernes en Cueves (Ribadesella), enterrado este domingo en el cementerio de Xuncu
  4. El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
  5. Una yegua pura raza española, de seis años y de Cangas del Narcea es la ganadora absoluta de Ecunarcea
  6. Un accidente entre varios vehículos provoca retenciones kilométricas de tráfico en la autovía Y a la altura de Serín
  7. El test de San Mateo con Javi Rozada: 'Quiero ver al Sporting de Portugal en el Tartiere
  8. Los hosteleros de la avenida de Galicia planean unificar el diseño de las terrazas: 'Ahora hay más clientes

El Arsenal amarga al Athletic el regreso a la Champions

El Arsenal amarga al Athletic el regreso a la Champions

Un cardiólogo desvela los secretos de la ashwagandha: el último suplemento de moda

Un cardiólogo desvela los secretos de la ashwagandha: el último suplemento de moda

Felipe VI denuncia la "crisis humanitaria insoportable" que sufre Gaza en sus primeras palabras en Egipto

Felipe VI denuncia la "crisis humanitaria insoportable" que sufre Gaza en sus primeras palabras en Egipto

Trump aplaza tres meses el veto a Tiktok en EEUU tras el acuerdo con China

Trump aplaza tres meses el veto a Tiktok en EEUU tras el acuerdo con China

Lucas es el undécimo jugador en la historia del Oviedo en jugar en tres categorías: ¿Quiénes fueron los otros?

Lucas es el undécimo jugador en la historia del Oviedo en jugar en tres categorías: ¿Quiénes fueron los otros?

Exposición sobre las camisetas Joluvi

Exposición sobre las camisetas Joluvi

El canterano del Oviedo Juan Mata ya tiene nuevo destino

El canterano del Oviedo Juan Mata ya tiene nuevo destino

El mercante "Sueve" inicia su andadura con una carga de bobinas de Arcelor rumbo a Portugal

El mercante "Sueve" inicia su andadura con una carga de bobinas de Arcelor rumbo a Portugal
Tracking Pixel Contents