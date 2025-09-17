Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Milei dice que Israel es atacado porque es base del capitalismo

El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó este martes en Paraguay que Israel es la base de la cultura occidental y el capitalismo y por esa razón, según dijo, es atacado desde la izquierda.

"El capitalismo está construido sobre las bases de los valores judeocristianos y por eso es que atacan a las personas de fe y por eso también es que atacan con tanta violencia a Israel, porque en el fondo Israel es el bastión de occidente porque es la base de la cultura occidental", dijo Milei en un foro de jóvenes emprendedores en Asunción.