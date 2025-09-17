Ofensiva a gran escala
Israel abre una "ruta temporal" para forzar la evacuación de la ciudad de Gaza ante su ofensiva para tomarla
La carretera abierta por el ejército israelí estará abierta durante 48 horas para la evacuación de los residentes de la ciudad y de sus barrios
EP
El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la apertura de una "ruta temporal" que estará disponible durante 48 horas para la evacuación de los residentes de la ciudad de Gaza y de sus barrios ante la nueva fase de la ofensiva militar a gran escala sobre el enclave palestino para tomar su principal urbe.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anuncian que, para facilitar el movimiento hacia el sur, se está abriendo una ruta de transferencia temporal a través de la calle Saladino", ha publicado en su cuenta de X el portavoz en árabe de las fuerzas israelíes, Avichay Adraee.
El mensaje, acompañado de un mapa, orienta a la población hacia el sur del enclave e insta a los residentes a "circular únicamente por las calles marcadas en amarillo en el mapa como ruta sur". "Obedezca las instrucciones de las fuerzas de seguridad y las señales de tráfico", ha añadido.
Los viajes por esta ruta, reza la publicación de Adraee, estarán disponibles desde este miércoles a las 12:00, hora local (11:00, hora española), hasta la misma hora del viernes.
Este anuncio se produce después de que el Ministerio de Defensa israelí haya anunciado este martes el inicio de una nueva fase de la ofensiva contra el enclave palestino para "tomar el control de la ciudad de Gaza porque hoy es el principal símbolo de gobierno de Hamás", el Movimiento de Resistencia Islámica, que controla las autoridades gazatíes.
- Las últimas palabras del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella a su cuñada: 'Mada, dame las manos, no me sueltes, levántame
- El empresario asturmexicano que creó el primer hotel de 'gran lujo' de Asturias lanza ahora una gran 'experiencia' en torno al vino
- El ganadero asesinado a golpes el viernes en Cueves (Ribadesella), enterrado este domingo en el cementerio de Xuncu
- El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
- Una yegua pura raza española, de seis años y de Cangas del Narcea es la ganadora absoluta de Ecunarcea
- Un accidente entre varios vehículos provoca retenciones kilométricas de tráfico en la autovía Y a la altura de Serín
- El test de San Mateo con Javi Rozada: 'Quiero ver al Sporting de Portugal en el Tartiere
- Los hosteleros de la avenida de Galicia planean unificar el diseño de las terrazas: 'Ahora hay más clientes