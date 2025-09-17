Caso sin resolver
Liberan al principal sospechoso en el caso de Madeleine McCann preso en Alemania
Christian Brückner cumplía condena por la violación de una anciana en la localidad portuguesa de Praia Da Luz en el 2005
Agencias
El principal sospechoso en el mediático caso de la desaparición de Madeleine McCann ha sido puesto en libertad en Alemania, donde cumplía condena por un delito no relacionado con este caso.
Christian Brückner salió de la cárcel en el coche de su abogado. No se le vio en el vehículo, pero la policía confirmó que abandonó la prisión de Sehnde. Había sido condenado por violar a una anciana en Praia da Luz, Portugal, en 2005, y se le colocará una tobillera electrónica tras su salida de la prisión de Sehnde, cerca de Hannover. Este ciudadano alemán de 48 años nunca ha sido acusado de ningún delito relacionado con el caso McCann. Niega cualquier implicación.
Madeleine desapareció en el complejo turístico portugués de Praia da Luz en 2007. Ella y sus hermanos se habían quedado durmiendo en un apartamento vacacional mientras sus padres, Kate y Gerry, iban a un restaurante cercano. La desaparición de Madeleine se ha convertido en uno de los casos de personas desaparecidas sin resolver más mediáticos del mundo.
- Las últimas palabras del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella a su cuñada: 'Mada, dame las manos, no me sueltes, levántame
- Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
- El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
- El empresario asturmexicano que creó el primer hotel de 'gran lujo' de Asturias lanza ahora una gran 'experiencia' en torno al vino
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha
- Los hosteleros de la avenida de Galicia planean unificar el diseño de las terrazas: 'Ahora hay más clientes
- El test de San Mateo con Javi Rozada: 'Quiero ver al Sporting de Portugal en el Tartiere
- Muere un hombre de 85 años en un accidente de tráfico en la Autovía del Cantábrico en Valdés