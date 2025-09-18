Rusia
Registrado un terremoto de magnitud 7,2 frente a la península rusa de Kamchatka
El seísmo ha tenido lugar sobre las 06.58 horas (hora local, 20.58 hora peninsular española), con un epicentro situado a 93 kilómetros de la ciudad de Petropavlovsk
EP
Un terremoto de magnitud 7,2 en la escala Richter ha sido sacudido este viernes la costa oriental de la península rusa de Kamchatka, que ha provocado una alerta de tsunami y tiene lugar apenas un mes y medio después de un fuerte seísmo de magnitud 8,8.
El Servicio Geofísico Unificado de Rusia ha indicado que el terremoto ha tenido lugar sobre las 06.58 horas (hora local, 20.58 hora peninsular española), con un epicentro situado a 93 kilómetros de la ciudad de Petropavlovsk de Kamchatka y a una profundidad de 123 kilómetros bajo el nivel del mar.
"Se ha emitido una alerta de tsunami para la costa este de la península. Se está alertando a la población", ha indicado la oficina de emergencias de Kamchatka a través de un comunicado publicado en su canal de Telegram.
El 30 de julio, un terremoto de magnitud 8,8 azotó la costa oriental de Kamchatka, siendo el más fuerte desde 1952 en la zona. Desde entonces, las replicas han continuado, pero esta ha sido una de las más fuertes de las registradas desde entonces.
- Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
- Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
- La viuda del ganadero riosellano asesinado defiende su inocencia, al sentirse señalada: '¿Cómo voy a hacerle yo eso a Toño?
- Los Franco venden más barata que nunca La Piniella: este es el precio actual de la casa familiar de Carmen Polo en Llanera
- Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
- El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
- La odisea de una madre para llevar a su hijo al colegio en Lugo de Llanera: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
- Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar