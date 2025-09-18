Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visita de Trump

Starmer afirma que Reino Unido y EEUU han renovado la relación especial para una nueva era

El presidente de EEUU asegura que una de sus pocas diferencias con el primer ministro británico es el reconocimiento de Palestina

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer. / Evan Vucci / AP

EFE

Londres

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este jueves que el Reino Unido y Estados Unidos han "renovado la relación especial para una nueva era", ya que además de socios en defensa y económicos lo son ahora en tecnología.

Starmer intervino al inicio de una rueda de prensa en su residencia campestre de Chequers (sureste de Inglaterra) junto al presidente estadounidense, Donald Trump, que hoy concluye una visita de Estado de dos días al Reino Unido.

El presidente de EEUU consideró, por su parte, que una de "las pocas diferencias" que mantiene con el primer ministro británico es la apuesta de este último por un eventual reconocimiento de Palestina.

Noticias relacionadas y más

Trump, que fue agasajado el miércoles por el rey Carlos III, firmó este jueves en Chequers un acuerdo de tecnología con el Gobierno británico, mientras que empresas estadounidenses comprometieron inversiones en el Reino Unido por un récord de 150.000 millones de libras (unos 173.000 millones de euros).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
  2. Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
  3. La viuda del ganadero riosellano asesinado defiende su inocencia, al sentirse señalada: '¿Cómo voy a hacerle yo eso a Toño?
  4. Los Franco venden más barata que nunca La Piniella: este es el precio actual de la casa familiar de Carmen Polo en Llanera
  5. Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
  6. El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
  7. La odisea de una madre para llevar a su hijo al colegio en Lugo de Llanera: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
  8. Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar

Así trabaja la Unidad de Caballería de la Policía Nacional que patrulla en Oviedo durante las fiestas de San Mateo

Así trabaja la Unidad de Caballería de la Policía Nacional que patrulla en Oviedo durante las fiestas de San Mateo

Cayetana Guillén Cuervo, Fabiola Martínez, Cristina Oria y Cristina Cabañas, galardonadas en el Tanit Spirit 2025

Cayetana Guillén Cuervo, Fabiola Martínez, Cristina Oria y Cristina Cabañas, galardonadas en el Tanit Spirit 2025

Una nueva camiseta por los cien años del Real Oviedo y por menos de 20 euros: la nueva "carrera del centenario" viene cargada de sorpresas

Una nueva camiseta por los cien años del Real Oviedo y por menos de 20 euros: la nueva "carrera del centenario" viene cargada de sorpresas

Susto en Pola de Siero, donde una fuga de gas obligó a cortar la calle Ángel Émbil durante una hora

Susto en Pola de Siero, donde una fuga de gas obligó a cortar la calle Ángel Émbil durante una hora

Trump, "decepcionado" con Putin: "Está matando a mucha gente"

Trump, "decepcionado" con Putin: "Está matando a mucha gente"

Agosto y el día que anocheció antes

Tracking Pixel Contents