En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: Toda la Franja de Gaza se queda sin conexión a internet ni telefónica
Acusan al ejército israelí de un ataque contra un hospital infantil en la ciudad de Gaza
Los rebeldes hutíes de Yemen anuncian el "éxito" de dos ataques aéreos contra Israel
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
EEUU veta una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para un alto el fuego en Gaza
Estados Unidos ha vetado este jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución que pedía un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en la Franja de Gaza, así como la liberación de los rehenes en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas. La resolución, que de haber sido aprobada habría sido vinculante para las partes, ha recibido el apoyo del resto de Estados miembros del organismo de Naciones Unidas encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo, un total de 14. El documento, que ha sido presentado por los diez Estados miembros no permanentes, exigía también el levantamiento de las restricciones israelíes a la ayuda humanitaria, instando a Israel, como potencia ocupante, a garantizar la distribución segura y sin trabas a los civiles con necesidades.
El Ejército israelí pide suspender temporalmente la entrada de ayuda a Gaza desde Jordania
El Ejército israelí pidió al Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu que suspenda temporalmente la entrada de ayuda a Gaza proveniente de Jordania tras el ataque mortal cerca del cruce fronterizo Allenby, entre Cisjordania y Jordania, perpetrado presuntamente por un conductor de un camión que transportaba suministros humanitarios.
Un conductor de un camión de Jordania que transportaba ayuda a Gaza abrió fuego este jueves contra dos israelíes, de 20 y 60 años, que murieron tiroteados, cerca del cruce fronterizo de Allenby, entre Cisjordania y Jordania.
Felipe González considera que la UE debe realizar un pronunciamiento claro sobre Gaza
El expresidente socialista del Gobierno Felipe González ha asegurado este jueves sobre el conflicto en Gaza que "es exigible a Europa un pronunciamiento claro que ayude a resolver el problema".
En una charla celebrada en Palma, con motivo del 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, González ha advertido de que la situación "está cada vez más difícil" y hace falta una posición común europea al respecto.
Israel ordena la evacuación de tres localidades del sur de Líbano ante inminentes bombardeos
El Ejército israelí ha ordenado este jueves la evacuación de tres localidades ubicadas en el sur de Líbano ante inminentes ataques contra supuestos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá, acciones a las que rápidamente han reaccionado las autoridades libanesas, que han cuestionado el compromiso de Israel respecto al alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024.
El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha señalado que las localidades afectadas por las órdenes de evacuación son Mais al Yabal, Kfar Tibnit y Debine, y ha publicado en su perfil de la red social X varios mapas de los edificios que van a ser bombardeados, alegando que estos están siendo utilizados por dicha milicia.
Erdogan promete al presidente palestino ser "la voz de Palestina" en la Asamblea de la ONU
El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, prometió este jueves a su homólogo palestino, Mahmud Abás, que será "su voz" ante la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebrará la semana próxima en Nueva York.
Abás, que realiza una visita oficial a Turquía, fue recibido en el complejo presidencial de Ankara con una guardia honor en una ceremonia breve y pasó de su reunión con Erdogan a la cena, sin que se celebrase la habitual rueda de prensa.
Durante el encuentro, Erdogan aseguró a su invitado que la prioridad de Turquía es conseguir un alto el fuego en Gaza y poner fin al drama humanitario en el enclave palestino, informó la oficina de comunicación de la Presidencia turca en un comunicado.
Trump dice que una de sus pocas diferencias con Starmer es el reconocimiento de Palestina
El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este jueves que una de "las pocas diferencias" que mantiene con el primer ministro británico, Keir Starmer, es la apuesta de este último por un eventual reconocimiento de Palestina.
Más de 50 eurodiputados piden a la UER que Israel sea expulsada de Eurovisión como lo fue Rusia
Más de 50 eurodiputados han pedido este jueves a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) que Israel sea expulsado del Festival de la Canción de Eurovisión --como lo fue Rusia en 2022-- y han avisado de que permitir su presencia en el certamen mientras los tribunales de La Haya investigan al país por crímenes de guerra y genocidio en la Franja de Gaza supone un "blanqueamiento" que contraviene los principios y valores de la Unión.
Así lo expresan los eurodiputados de Sumar, Jaume Asens y Estrella Galán, y el de Compromís Vicent Marzà, en una carta a la que se han sumado las firmas de otros 52 eurodiputados de una quincena de países, principalmente de la Izquierda europea y de los verdes, aunque también hay miembros de los socialistas y de los liberales. Entre los eurodiputados españoles que avalan la reclamación figuran también Oihane Agirregoitia (PNV), Ana Miranda (BNG), Diana Riba (ERC), Irene Montero e Isa Serra (Podemos), Pernando Barrena (Bildu) y del PSOE César Luena, Cristina Maestre, Laura Ballarín y Leire Pajín.
Al menos 79 personas murieron el miércoles en Gaza por la ofensiva israelí
Al menos 79 gazatíes murieron este miércoles en Gaza y otros 228 heridos llegaron a los desabastecidos hospitales de la Franja por los ataques israelíes al enclave palestino, donde Israel ha intensificado su ofensiva para tomar su capital, informó este jueves el Ministerio de Sanidad gazatí en su reporte diario, que recoge cifras del día anterior.
Con estas víctimas, el número de fallecidos en la Franja producto de los bombardeos y ataques israelíes desde octubre de 2023 asciende a 65.141 mientras que los heridos alcanzan los 165.925.
Gaza registra cuatro nuevas muertes por desnutrición, 435 desde inicio de ofensiva israelí
Un total de 435 gazatíes han muerto debido a la desnutrición y el hambre en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra, informó este jueves el Ministerio de Sanidad, consecuencia del bloqueo israelí a la entrada masiva de alimento y ayuda humanitaria.
En total, ayer se registraron en los hospitales gazatíes cuatro muertes por esta causa, incluyendo un menor de edad. Entre los niños, son ya 147 los fallecidos desde el inicio de la ofensiva bélica tras los ataques letales de Hamás en octubre de 2023.
España ve "necesario" que el ordenamiento internacional se imponga "sobre la barbarie"
El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respaldó este jueves la decisión de la Fiscalía española de investigar violaciones de derechos humanos en Gaza y consideró "necesario" que el ordenamiento jurídico español e internacional "se imponga sobre la barbarie".
En declaraciones a los periodistas durante un acto oficial en la ciudad gallega de Vigo (noroeste) Marlaska, que durante años fue magistrado en la Audiencia Nacional española, afirmó que la jurisdicción universal "forma parte del ordenamiento jurídico español dentro de lo que es su marco competencial".
