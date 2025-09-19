Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Relaciones internacionales

Trump acuerda verse con Xi Jinping en Corea del Sur en octubre y visitar China a principio de 2026

El presidente de EEUU ha anunciado la reunión con su homólogo chino en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico

Foto de archivo de Donald Trump y Xi Jinping durante un encuentro celebrado en 2018 en Argentina.01/12/2018 BEIJING, Jan. 5, 2019 Chinese President Xi Jinping (R) meets with his U.S. counterpart Donald Trump in Buenos Aires, Argentina, Dec. 1, 2018. President Xi attended a working dinner with President Trump in Buenos Aires. POLITICA Europa Press/Contacto/Li Xueren

Foto de archivo de Donald Trump y Xi Jinping durante un encuentro celebrado en 2018 en Argentina.01/12/2018 BEIJING, Jan. 5, 2019 Chinese President Xi Jinping (R) meets with his U.S. counterpart Donald Trump in Buenos Aires, Argentina, Dec. 1, 2018. President Xi attended a working dinner with President Trump in Buenos Aires. POLITICA Europa Press/Contacto/Li Xueren

EFE

Washington

El presidente de EEUU Donald Trump, anunció este viernes que ha acordado en una llamada telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, reunirse con él en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra en Corea del Sur a final de octubre, y también que visitará China a principios de 2026.

