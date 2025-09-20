Tráfico aéreo
Desalojado el aeropuerto de Dublín "por motivos de seguridad"
Los pasajeros han sido dirigidos a varios puntos de reunión designados siguiendo las instrucciones del personal del aeropuerto
Redacción
La Terminal 2 del Aeropuerto de Dublín ha sido evacuada esta mañana "como medida de seguridad" tras una alerta de seguridad, ha comunicado el aeropuerto irlandés en X, sin explicar por ahora el motivo del desalojo. Los pasajeros han sido dirigidos a varios puntos de reunión designados siguiendo las instrucciones del personal del aeropuerto.
"La seguridad de los pasajeros y del personal es nuestra máxima prioridad. Cualquier persona en el aeropuerto debe seguir al personal hasta los puntos de reunión. Los vuelos podrían verse afectadas temporalmente", explican en el comunicado, pidiendo que se consulte con las aerolíneas para obtener actualizaciones de los vuelos, que podrían verse alterados.
Desde esta madrugada, los aeropuertos de Bruselas, Berlín y Heathrow (Londres) han sufrido retrasos por un ciberataque contra la compañía Collins Aerospace, proveedor de servicios de facturación y embarque.
Las carreteras que se aproximan al aeropuerto también han sido cortadas por parte de la policía nacional irlandesa.
Por otro lado, el aeropuerto ha informado que el ciberataque a la compañía Collins Aerospace, proveedor de servicios de facturación y embarque que ha afectado a varios aeropuertos europeos ha tenido "un impacto menor" en Dublín y Cork.
