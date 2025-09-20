En Directo
Guerra en Oriente Próximo, en directo: Israel confirma la muerte de dos miembros de Hezbolá tras los nuevos ataques en Líbano
Trump dice que los ataques del 7 de octubre contra Israel fueron "genocidio al más alto nivel"
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas "también" fueron "genocidio al más alto nivel". Así ha respondido a la prensa en el Despacho Oval tras ser preguntado por el informe de una comisión de investigación de la ONU que ha concluido que Israel ha cometido genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza. "¿Alguien cometió genocidio el 7 octubre? ¿Qué opinas? Fue genocidio al más alto nivel. Fue asesinato, genocidio, llámalo como quieras. Pero a bebés los partieron por la mitad. Les cortaron brazos, la cabeza. Supongo que eso también es genocidio", ha dicho.
El embajador de Palestina en España: "Gracias a toda España por estar del lado correcto de la historia"
El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, ha agradecido a toda España que esté "del lado correcto de la historia" tras reconocer el Estado palestino y denunciar el genocidio. Tras un minuto de silencio por los asesinatos que se cometen en Palestina, el embajador palestino ha subido al escenario este viernes en un acto en Oleiros (A Coruña) y ha mostrado el símbolo de la victoria con su mano, ante lo que el público ha coreado 'Palestina vencerá'. "Gracias a toda España en su conjunto por estar del lado correcto de la historia", ha comenzado tras reconocer que el Gobierno español "ha tomado la delantera y ha demostrado una gran capacidad tanto de iniciativa, como de gestión y liderazgo", que ahora siguen otros países en materia de reconocimiento de Palestina y de denuncia del genocidio.
Francia espera que el reconocimiento de Palestina sirva para evitar una guerra permanente
Francia va a reconocer el próximo lunes en la ONU el Estado palestino, en un movimiento en el que también van a participar una decena de países occidentales y con el que espera producir efectos en un proceso de paz que cada vez corre más peligro de verse truncado de forma definitiva.
Fuentes del Elíseo señalaron este viernes que "urge" salvar la solución de los dos Estados, uno palestino junto a Israel, que puedan convivir en paz en las fronteras reconocidas internacionalmente desde 1967, porque es la única alternativa a "la guerra permanente".
El COI no se plantea el veto a Israel para Milán Cortina 2026
El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI) aseguró este viernes que nunca debatió internamente "la posibilidad de que no estén representados" en los Juegos de Invierno de Milán Cortina 2026 todos los países, incluido Israel, del que ya dijo que respeta la Carta Olímpica.
"Este comité ejecutivo no ha debatido nunca la posibilidad de que no estén representados todos los Comités Nacionales", declaró la zimbabuense Kirsty Coventry, presidenta del COI, en la rueda de prensa celebrada este viernes tras la reunión del Comité Ejecutivo en Milán (norte Italia).
Al menos un muerto y tres heridos por un ataque israelí contra un vehículo en el sur de Líbano
El Ministerio de Sanidad de Líbano ha informado este viernes de que al menos una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas por un ataque perpetrado por las fuerzas de Israel contra un vehículo que se encontraba a las afueras de un hospital en la localidad de Tebnine, en el sur de Líbano.
El vehículo, que se incendió, ha sufrido el impacto de un dron de procedencia israelí, según han explicado fuentes cercanas al asunto al diario libanés 'L'Orient-Le Jour'. Estas mismas fuentes han confirmado que el ataque ha tenido lugar en las inmediaciones de un hospital público situado en el distrito de Bint Jbeil.
El Ejército de Israel anuncia la muerte de un jefe de Inteligencia de Hamás en Gaza
Las fuerzas de seguridad israelíes han informado este viernes de la muerte de un supuesto jefe de Inteligencia del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza a medida que sigue adelante con una ofensiva militar que ha dejado hasta la fecha más de 65.100 muertos.
El Ejército israelí a explicado en un comunicado que el hombre, identificado como Mahmud Abú al Jir, formaba parte del batallón Bureij de Hamás y ha muerto a causa de un bombardeo perpetrado recientemente contra zonas del norte de Gaza. Así, ha asegurado que participó en una serie de ataques contra Israel.
"Ha sido alcanzado durante un operativo de la Fuerza Aérea de Israel", recoge el texto, que afirma que "se han tomado todas las medidas necesarias para minimizar las víctimas civiles" durante el ataque, perpetrado por el Regimiento de Artillería.
Israel asegura que usará "una fuerza sin precedentes" en su ofensiva contra la ciudad de Gaza
El Ejército de Israel ha advertido este viernes de que usará "una fuerza sin precedentes" en su ofensiva a gran escala para intentar capturar la ciudad de Gaza y ha vuelto a pedir a la población que abandone el lugar, en medio de la intensificación de los ataques contra esta localidad, situada en el norte de la Franja de Gaza.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) van a seguir operando con una fuerza sin precedentes contra Hamás y el resto de organizaciones terroristas", ha dicho el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, en el que anuncia además el cierre de una de las posibles vías de evacuación hacia el sur.
El festival de cine de Gante excluirá a compañías israelíes vinculadas al "genocidio" de Gaza
El festival de cine de la localidad belga de Gante, el Film Fest Gent, ha anunciado que no establecerá futuras colaboraciones con compañías israelíes "implicadas en el genocidio" en Gaza y descartará proyectos o instituciones que tengan vínculos con el Estado israelí.
La decisión se conoce una semana después de la polémica generada en Bélgica por la decisión de otro evento cultural en ese municipio, el Gent Festival van Vlaanderen, de anular el concierto del director israelí Lahav Shani con la Filarmónica de Múnich.
El jefe de la Armada española afirma que "ahora mismo" no tienen ningún contrato con Israel
El jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro, ha asegurado que "ahora mismo" este cuerpo no tiene ningún contrato en vigor con Israel y ha abogado por que España avance "cada vez más" en la autonomía estratégica.
"Nunca hemos tenido grandes proyectos con la Marina israelí, otra cosa son los Estados Unidos", ha señalado durante su intervención en el Foro de la Nueva Defensa y el Espacio, en presencia de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y los jefes de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), Francisco Braco, y del Ejército de Tierra (JEME), Amador Enseñat, entre otros.
Andrea López-Tomàs
Israel intensifica sus ataques contra ciudad de Gaza y se adentra en el corazón de la urbe
Las tropas israelíes se adentran en el corazón de Ciudad de Gaza. La población gazatí continúa intentando huir de la capital de la Franja, pese a la expiración de la "ruta temporal" anunciada por el Ejército israelí hace dos días. Su existencia no ha evitado que se sucedieran los ataques aéreos y el fuego de artillería, que han hecho colapsar todos los recursos vitales en la localidad, según ha denunciado la oficina humanitaria de Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés). Los palestinos que tratan de escapar se han quedado atrapados en un atasco para intentar salir de Ciudad de Gaza, ya que el trayecto que antes solía durar apenas 50 minutos ahora no baja de las siete horas. (Seguir leyendo)
