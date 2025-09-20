Tensiones
Rusia niega que sus cazas hayan violado el espacio aéreo de Estonia
El Ministerio de Defensa sostiene que ninguno de los aparatos se desvió de su ruta durante la misión
EFE
El Ministerio de Defensa de Rusia negó esta noche que sus cazas violaran el espacio aéreo de Estonia, tal y como lo denunció el viernes Tallin, que invocó el Artículo 4 del Tratado de la OTAN para efectuar consultas con los aliados.
"El 19 de septiembre tres cazas MiG-31 realizaron un vuelo programado desde Karelia (en la frontera con Finlandia) a un aeródromo de Kaliningrado", señala la nota castrense en la que se sostiene que ninguno de los aparatos se desvió de su ruta durante esa misión.
Según el comunicado, todo el vuelo se efectuó "conforme a un estricto cumplimiento de las normas internacionales" y "no violó las fronteras de otros estados".
"Durante el vuelo, las aeronaves no se desviaron de su ruta ni violaron el espacio aéreo de Estonia", insistieron los militares rusos.
El trayecto de los MiG pasaba sobre aguas neutrales del mar Báltico, a más de tres kilómetros de la isla de Vaindlo, concluyó Defensa.
Estonia denunció previamente la violación de su espacio aéreo por tres cazas rusos, que, según Tallin, permanecieron durante 12 minutos en el aire sobre la isla de Vaindlo, en el golfo de Finlandia, lo que obligó a aviones de patrulla aérea de la OTAN a intervenir.
- Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
- ¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón
- La desconocida playa de Asturias con arena blanca y dos orillas que solo se puede visitar con la marea baja
- Mar Berjón, pareja del ganadero asesinado en su casa de Cueves (Ribadesella): 'Los que mataron a Toño no merecen vivir
- Llevamos futbolistas, no jabalís': el Caudal, molesto con Oviedo y Sporting por no cederle sus estadios para disputar la Copa del Rey
- El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
- El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
- Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar