Guerra en Oriente Próximo, en directo: Jordania reabre el cruce fronterizo con Cisjordania a pasajeros tras el tiroteo del jueves

Egipto confirma presencia de sus tropas cerca de Gaza para "defender seguridad nacional"

Explosión en la Franja de Gaza

Israel inicia una ofensiva terrestre y de bombardeos contra Hizbula en Líbano. / EFE

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

