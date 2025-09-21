Guerra en Oriente Próximo, en directo: Jordania reabre el cruce fronterizo con Cisjordania a pasajeros tras el tiroteo del jueves

Miles de israelíes claman contra Netanyahu y advierten de que podría ser la "última noche" de los rehenes

Miles de personas han tomado un sábado más las calles de las principales ciudades israelíes para protestar contra el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien responsabilizan de la falta de un acuerdo para la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, y han advertido de que esta podría ser su "última noche" debido a la ofensiva militar a gran escala lanzada sobre la ciudad de Gaza.

Familiares de los rehenes han instado a la población a sumarse a las protestas, con uno de los actos centrales celebrados este sábado en Jerusalén, donde han estado familiares como Einav Zangauker, Ofir Braslavski Michel Iluz, Anat Angrest y rehenes liberados como Yair Horen.