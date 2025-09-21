Trump insta a la fiscal general Pam Bondi a ser más contundente con sus oponentes: "No podemos demorarnos más"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha elogiado el trabajo de la fiscal general Pam Bondi, al tiempo que ha denunciado una supuesta inacción y la demora por parte del Departamento de Justicia y ha intensificado su presión sobre ella pidiéndole públicamente que adopte una postura más rigurosa contra sus oponentes políticos y reclamando resultados "inmediatos" en las investigaciones abiertas.

Así, el mandatario ha solicitado a Bondi este sábado --en una publicación en su cuenta de Truth Social-- que emplee con mayor firmeza el poder del Departamento de Justicia para presentar cargos contra figuras como el exdirector del FBI James Comey, el senador Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

"Pam: He revisado más de 30 declaraciones y publicaciones que dicen, en esencia, la misma historia de la última vez: pura palabrería y nada de acción. No se está haciendo nada. ¿Y qué hay de Comey, Adam 'Shifty' Schiff y Letitia? Son todos culpables, pero no se va a hacer nada", denuncia Trump en un primer mensaje.

En esta línea, el magnate neoyorquino ha criticado que la falta de acciones concretas y la lentitud de los procesos judiciales están dañando la credibilidad de la institución: "No podemos demorarnos más, está matando nuestra reputación y credibilidad", ha agregado. A pesar de su reprimenda inicial, el inquilino de la Casa Blanca ha matizado más tarde sus palabras al expresar su confianza en Bondi, elogiando su "excelente" desempeño como fiscal general y describiéndola como "muy cuidadosa" y "muy inteligente".

"Una fiscal firme"

Por otro lado, Trump ha anunciado en la misma cadena de publicaciones su intención de nombrar a su abogada, Lindsey Halligan, como sustituta de Erik Siebert para el cargo de fiscal federal en el Distrito Este de Virginia, argumentando que se necesita "una fiscal firme" en ese cargo.

"Lo que no necesitamos es un 'republicano' con el respaldo de los demócratas. Nominaré a Lindsey Halligan para fiscal de Estados Unidos en esta parte tan importante de nuestro gran país. Será justa, inteligente y brindará la tan necesaria justicia para todos", ha continuado.

Trump ha manifestado su confianza en que Halligan "hará grandes cosas" por la justicia estadounidense y ha augurado un desempeño "excepcional" en su trabajo junto a Bondi y al fiscal general adjunto Todd Blanche.

Más tarde, en declaraciones a los medios recogidas por CNN, el republicano ha reiterado su deseo de que el sistema judicial actúe con mayor rapidez. "Solo quiero que la gente actúe. Y queremos actuar con rapidez", ha declarado, antes de cargar nuevamente contra los demócratas, a los que ha acusado de actuar de manera "despiadada y cruel" durante su mandato. Así las cosas, Trump ha remarcado que, si sus opositores políticos no son culpables, no deberían ser acusados; pero que si lo son, "tenemos que hacerlo ya".