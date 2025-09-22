Kamala Harris admite errores propios y lanza críticas a Biden en su nuevo libro

"Apenas podía respirar". Así describe Kamala Harris la noche en que supo que había perdido las elecciones presidenciales de 2024 frente a Donald Trump. En su nuevo libro, '107 días', en referencia a los 107 días de carrera electoral que la llevaron a encabezar la candidatura demócrata, la exvicepresidenta relata con crudeza la campaña relámpago que protagonizó tras la renuncia de Joe Biden y su abrupto final.

Harris, habitualmente reservada, abandona en estas páginas el tono contenido. Reconoce errores, revela tensiones internas y relata momentos insólitos de la contienda. Con todo, si bien hace cierta crítica al expresidente Joe Biden –y autocrítica–, a la presidencia y campaña demócrata, la que fuera vicepresidenta y candidata sustituta, sigue navegando ese difícil equilibrio entre la lealtad al partido y la pretendida ruptura con el viejo sistema que les hizo perder el Gobierno del país, por segunda vez ante el mismo oponente: Donald Trump.

Una derrota inesperada

La noche de las elecciones quedó marcada por la frustración. Un asistente tuvo que retirar las pegatinas de "Señora Presidenta" de los pasteles preparados para celebrar la victoria. Harris no dejaba de repetirse: "Dios mío, Dios mío, ¿qué le ocurrirá a nuestro país?".

Al día siguiente, admite, seguía en shock. "Me avergonzaba darme cuenta de que estaba en las fases de negación y negociación del duelo, muy lejos de la aceptación", escribe.

Biden, el desencadenante

El libro también arroja luz sobre el papel del presidente Joe Biden. Harris asegura que nunca dudó de su capacidad para gobernar. Pero admite: "A los 81 años, Joe estaba cansado". Según ella, los tropiezos verbales y físicos eran señales de que una nueva campaña presidencial era "un puente demasiado lejos".

La situación estalló en la fatídica actuación de Biden en el debate televisado contra Trump, el verano antes de las elecciones. "En cuanto salió al escenario vi que no estaba bien", recuerda. Aun así, su equipo le entregó a Harris unas instrucciones con el mensaje que ella debía refozar: "JOE BIDEN GANÓ".

Tensiones

Harris describe alguna situación incómoda con la familia Biden en los momentos más críticos de la campaña. En la celebración del 4 de julio en la Casa Blanca, la primera dama, Jill Biden, se acercó a Doug Emhoff, esposo de Harris, para preguntarle: "¿Estáis con nosotros? ¿Nos apoyáis?". La insinuación de falta de lealtad generó mucho rechazo en la vicepresidenta y su marido. "¿De verdad tienen que preguntarnos si somos leales?", explotó Emhoff en privado, según relata Harris.

Meses después, ya con Harris como candidata, la tensión reapareció. Poco antes de su primer debate como candidata frente a Trump, Harris recibió una llamada del presidente Biden, porque, decía, le había llegado que ella iba hablando mal de él. A continuación, el aún presidente pasó a contarle a la nueva candidata sus propias experiencias en debates durante varios minutos. Mientras, Harris dice que "apenas escuchaba" porque "no podía entender por qué me llamaba justo en ese momento, para hablarme de sí mismo", explica en el libro.

Errores propios

Harris también se hace cargo de sus fallos. El más grave, asegura, fue en el programa The View, donde, preguntada sobre qué habría hecho diferente a Biden, respondió: "No se me ocurre absolutamente nada". Una frase que, reconoce, fue "un regalo para la campaña de Trump".

En el libro aparece además la valoración directa de David Plouffe, asesor sénior de la campaña, que le dijo sin rodeos: "La gente odia a Joe Biden". Harris admite que no supo calibrar cuánto la perjudicaba su asociación con el presidente saliente.

La búsqueda de un vicepresidente

El proceso para elegir compañero de fórmula revela otro capítulo delicado. Pete Buttigieg fue su primera opción, pero Harris temía que pedir al electorado que aceptara a una mujer negra y a un hombre gay en la Casa Blanca era "un riesgo demasiado grande".

También barajó al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, aunque dudaba de su capacidad para ser número dos. Finalmente eligió a Tim Walz, de Minnesota, pero su desempeño en el debate frente a JD Vance la desesperó. "No estás ahí para hacer amigos con quien ataca a tu compañera de fórmula", le recriminó.

Kamala Harris publica su nuevo libro ‘107 días’ sobre su corta campaña presidencial / YURI GRIPAS POOL / EFE

Escenas insólitas

El relato incluye escenas más pintorescas, como los ejercicios de respiración animal antes de su discurso en la convención, o la llamada inesperada de Trump tras un segundo intento de asesinato contra él. "¿Cómo voy a decir cosas malas de ti ahora?", le dijo el republicano, antes de confesar que su hija Ivanka era fan de Harris.

"Es un estafador", concluyó la exvicepresidenta. "Y es muy bueno en ello", deja en el aire a modo de advertencia para lectores y votantes.