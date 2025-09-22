Jornada reivindicativa
Miles de italianos protestan por Gaza en una huelga general en 80 ciudades
En Italia, "se siente con fuerza la necesidad de protestar contra el genocidio en curso en Gaza", ha explicado el sindicato USB
Miles de italianos saldrán el lunes a la calle para manifestarse en 80 ciudades de Italia por la guerra que mantiene Israel contra la población palestina en Gaza, en la que se prevé como una de las mayores movilizaciones en el país desde que inició la cruenta represalia israelí por los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre de 2023.
La huelga general, convocada por un grupo de sindicatos italianos más escorados a la izquierda, tendrá una duración de 24 horas y se prevé que provoque incidencias especialmente en los sectores del transporte, la educación y la sanidad. Además, los estibadores, uno de los gremios últimamente más activos en su protesta por la presencia en los puertos italianos de buques que transportan armas a Israel, también han anunciado el bloqueo de los puertos de Génova, Piombino, Livorno, Trieste, Ravenna y Ancona. Pero pararán también escuelas, fábricas, museos y universidades.
En Italia "se siente con fuerza la necesidad de protestar contra el genocidio en curso en Gaza, contra las complicidades del Gobierno [de la primera ministra, Giorgia] Meloni con el Estado de Israel, para detener la guerra y la carrera armamentista", ha explicado el sindicato USB en una nota escrita. Además, otro de los objetivos de la protesta es manifestar solidaridad con la flotilla Global Sumud Flotilla, que zarpó el pasado viernes de España, Italia y el Magreb, para llevar ayuda alimentaria a Gaza.
El paro se enmarca en una ola de protestas en Italia por la situación en Gaza que ha subido de intensidad en la última semana. De hecho, tan solo el pasado viernes, diversas ciudades italianas -entre ellas, Roma, Milán y Catania, en Sicilia- fueron escenario de marchas para denunciar "el genocidio" de Israel en Gaza, en una movilización convocada por el mayor sindicato italiano, la CGIL.
