La OTAN, dispuesta a derribar aviones rusos si suponen una amenaza seria

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado que la alianza está dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger su territorio, incluido derribar aviones rusos, después de que el Ejército de Vladímir Putin haya invadido el espacio aéreo de varios países miembros en las últimas semanas.

El pasado viernes, Estonia identificó tres aviones de combate rusos --cazas Mig-31-- que habían violado su espacio aéreo durante al menos 12 minutos. Varios pilotos aliados escoltaron a los aviones rusos fuera del espacio aéreo estonio. El holandés ha defendido que la alianza reaccionó "rápidamente y con decisión".

Según el secretario general de la organización, la decisión sobre cómo lidiar con este tipo de incursiones se toma en tiempo real, teniendo en cuenta el nivel de amenaza que supone el incidente. En el caso de la violación del espacio aéreo estonio la pasada semana, "las fuerzas de la OTAN interceptaron y escoltaron rápidamente la aeronave sin que se produjera una escalada, ya que no se consideró que existiera una amenaza inmediata".

Al mismo tiempo, Rutte ha dejado claro que a la OTAN no le temblará el pulso y derribará aviones rusos si estos suponen una amenaza. "Nos aseguraremos de reaccionar de manera proporcionada, pero pueden estar seguros de que haremos lo que sea necesario para defender nuestras ciudades, nuestra gente y nuestras infraestructuras", ha insistido.

Más incidentes

La violación del espacio aéreo estonio se suma a las incursiones de drones rusos que otros países como Polonia, Finlandia, Letonia, Noruega, Rumanía o, este mismo martes, Dinamarca, han denunciado en las últimas semanas. Los aliados se han reunido para analizar el incidente y sus implicaciones para el modelo de defensa y disuasión transatlántico.

Para la OTAN estas acciones --intencionadas o no-- son "imprudentes". En un comunicado firmado por los 32 países miembros, han advertido que estas incursiones "entrañan el riesgo de errores de cálculo y ponen en peligro vidas humanas", y suponen además una escalada. "Tienen que acabar", ha asegurado.

En respuesta a la intensificación de las amenazas rusas a su espacio aéreo, la OTAN ha reforzado su flanco este con la operación de vigilancia "Centinela Oriental". Rutte ha insistido en que los aliados continuarán fortaleciendo su capacidad de defensa y disuasión. "Estamos preparados y dispuestos a seguir defendiendo cada centímetro del territorio aliado", ha dicho Rutte en una rueda de prensa.

En el comunicado conjunto, los aliados han asegurado que responderán, de conformidad con el derecho internacional, haciendo uso de "todos los instrumentos militares y no militares necesarios para defendernos y disuadir cualquier amenaza procedente de cualquier dirección". También han aprovechado para reiterar su compromiso "inquebrantable" con la defensa colectiva y con Ucrania.