Asamblea General

Zelenski avisa en la ONU del colapso del orden internacional: "No existen las garantías de seguridad, solo los amigos y las armas"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Asamblea General de la ONU.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Asamblea General de la ONU. / KENA BETANCUR / EFE

EFE

Nueva York

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este miércoles que el derecho internacional y las instituciones multilaterales se han vuelto tan débiles en los últimos años que solo los aliados y el armamento pueden garantizar el futuro de países bajo ataque como el suyo.

"No existen las garantías de seguridad, solo los amigos y las armas", dijo en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, en el que alertó de los peligros de la actual carrera armamentística y de la evolución de la guerra contemporánea para el mundo entero.

