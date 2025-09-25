Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: La Global Sumud Flotilla pide "escolta y observadores" a los países de la ONU ante decenas de explosiones

La misión humanitaria denuncia explosiones selectivas, lanzamiento de objetos contra las embarcaciones y la presencia de drones

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

