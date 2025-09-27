Guerra en Oriente Próximo, en directo: Netanyahu, a Hamás: "Si liberan a los rehenes, vivirán, y si no, los perseguiremos"

La ONU incluye en una lista negra de empresas que operan en la Cisjordania ocupada a la pública Ineco, a ACS y a CAF

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha publicado este viernes una actualización de su listado de compañías que operan en asentamientos israelíes considerados ilegales en la Cisjordania ocupada, en el que se incorporan 68 nuevas compañías, cuatro de ellas españolas: la compañía pública Ineco, que pertenece al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de Óscar Puente; la constructora ACS, que preside Florentino Pérez; la constructora de ferrocarriles vasca CAF y la Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI), filial que perteneció a ACS hasta 2021 pero fue adquirida por la francesa Vinci en 2021 por 2.900 millones de euros. En la anterior lista de 2023 figuraban 97 empresas. De ellas, siete han salido, entre las que destaca el gigante industrial francés Alstom, pero ahora la cifra se eleva hasta las 158 compañías. La mayoría son de origen israelí (138), aunque también se incluyen seis estadounidenses, dos francesas, dos británicas y las cuatro españolas.