Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Los líderes militares de la OTAN se reúnen en Riga tras incursiones rusas en espacio aéreo

El máximo responsable militar de la OTAN, el almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone, comparó este sábado las violaciones soviéticas del espacio aéreo báltico hace 86 años con las intrusiones por drones y aviones rusos en los últimos días, al inaugurar en Riga una reunión del Comité Militar de la Alianza Atlántica. "El 25 de septiembre de 1939, los bombarderos y aviones de reconocimiento soviéticos violaron el espacio aéreo de los tres estados bálticos: Letonia, Lituania y Estonia. Estas incursiones eran más que una mera provocación. Eran la señal inicial de la determinación de Moscú de imponer su voluntad", dijo Cavo Dragone a los máximos comandantes militares de los 32 países de la OTAN.