Guerra en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la Flotilla rumbo a Gaza

La Global Flotilla Sumud, diezmada por las interceptaciones de varios de sus barcos por parte de Israel, sigue su travesía para llevar ayuda humanitaria a Gaza mientras Gobiernos alrededor del mundo siguen de cerca la misión y varias ciudades convocan protestas contra la intervención israelí. Mientras, el conflicto en Oriente Próximo continúa.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

30 españoles La Flotilla Sumud, que transporta ayuda humanitaria a Gaza, ha confirmado esta madrugada que entre los voluntarios a bordo de las 13 embarcaciones interceptadas por Israel se encuentran 30 personas españolas. En un vídeo difundido en las redes sociales de la organización, un portavoz ha detallado que, además, viajan en estas embarcaciones 22 personas italianas, 21 turcas, 12 de Malasia, 11 de Túnez, 11 de Brasil y diez de Francia.

Hamás dice que la intercepción israelí de la flotilla constituye un acto "de piratería y terrorismo marítimo" El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha condenado este miércoles la intercepción por parte del Ejército de Israel de la Global Sumud Flotilla cuando estaba aproximándose a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria y ha manifestado que constituye un acto de "piratería". "La intercepción por parte de la Armada israelí de los barcos de la flotilla en aguas internacionales y la detención de activistas y periodistas que los acompañan constituyen un ataque traicionero, un delito de piratería y terrorismo marítimo contra civiles", reza un comunicado recogido por el diario 'Filastín', vinculado al grupo.

Miles de personas protestan en Roma y otras ciudades por la interceptación de la Flotilla Miles de personas se han manifestado esta noche de miércoles en Roma y en otras ciudades de Italia para protestar contra la interceptación de la Global Sumud Flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza por parte de Israel. En el centro de la capital italiana la manifestación congregó a unas 10.000 personas, según recogen los medios locales.

Tres portugueses que iban en un barco de la flotilla han sido detenidos por Israel Tres portugueses que iban en un barco de la Global Sumud Flotilla con rumbo a Gaza fueron detenidos este miércoles por Israel. Una de ellos es la líder del partido Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, y otra es la actriz Sofia Aparício, afirmó la hermana de la política, Joana Mortágua, en Instagram, donde explicó que el barco donde iban a bordo, el Adara, fue interceptado y ellas fueron arrestadas, tras lo que se perdió el contacto con ellas.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, también se ha pronunciado sobre el abordaje de la Flotilla, que ha condenado "rotundamente". En un mensaje en Instagram, ha explicado que está en "permanente contacto" con la Flotilla, familiares y grupos municipales, así como con el Gobierno y la Generalitat. Además de la exalcaldesa Ada Colau, también forma parte de la misión el concejal de ERC en el ayuntamiento Jordi Coronas. "Desde Barcelona, ciudad de paz, exigimos que se respete la legalidad internacional y se proteja la vida de los activistas. Nuestra voz se une al clamor global para parar el genocidio", ha expresado.

Ada Colau, tras ser interceptada la Flotilla en Gaza: "Israel nos ha detenido ilegalmente" Lucía Feijoo Viera