La Flotilla asegura que 30 de sus barcos están a 85 kilómetros de Gaza

La Global Flotilla Sumud informó en la madrugada de este jueves que treinta de sus barcos siguen navegando hacia Gaza y que están a 46 millas náuticas de la costa del enclave (unos 85 kilómetros), mientras el Ejército de Israel ha interceptado 13 naves desde la noche del miércoles.

"Seguimos navegando", reza una publicación en la página de Instagram de la organización, que fecha esta última actualización a las 02:20 horas. "Las intercepciones ilegales de Israel no nos disuadirán. Continuamos con nuestra misión para romper el bloqueo y abrir un corredor humanitario", agrega. Al menos trece barcos de la Flotilla han sido interceptados por Israel todavía en aguas internacionales: además del Alma, el Adara y el Sirius, que fueron los tres primeros, también han sido detenidos el Aurora, el Dir yassine, el Grande Blu, el Hio, el Huga, el Morgana, el Otaria, el Seulle, el Spectre y el Yulara.

La iniciativa, que transporta ayuda humanitaria a Gaza, ha denunciado que las fuerzas marítimas israelíes embistieron una de sus embarcaciones y atacaron a otras con cañones de agua desde que empezaron las interceptaciones en la noche del miércoles. También asegura no tener información sobre los cerca de 200 tripulantes de las naves retenidas por Israel.

En otro video publicado en sus redes sociales, un portavoz de la Flotilla Sumud confirmó que, entre los voluntarios a bordo de las embarcaciones interceptadas, se encuentran 30 personas españolas, además de 22 italianas, 21 turcas, 12 de Malasia, 11 de Túnez, 11 de Brasil y diez de Francia. También están entre la tripulación retenida nueve personas de Irlanda, ocho de Argelia, siete de Estados Unidos, siete de Alemania, seis de Reino Unido, cuatro de noruega, cuatro de suecia, y tres de Marruecos, Jordania, Polonia, México y Portugal. Además, hay dos ciudadanos de Kuwait, de Colombia y de Suiza respectivamente y uno de República Checa, Mauritania, Austria, Bulgaria, Australia, Bélgica, Dinamarca, Bahréin, Países Bajos, Finlandia, Sudáfrica y Eslovaquia.

A pesar de eso, el portavoz de la Flotilla aseguró que los 30 barcos restantes están "abriéndose camino lejos de las naves militares" de Israel "intentando alcanzar las orillas de Gaza". "Están decididos, están motivados", agregó.