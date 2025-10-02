Francia presenta una coalición europea contra el narcotráfico apoyada por España

El presidente francés, Emmanuel Macron, presentó este jueves una propuesta de coalición contra el narcotráfico en el marco de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) que ha tenido lugar en Copenhague. El objetivo de esta iniciativa es movilizar redes y presentar acciones conjuntas con todos los países miembros que permitan luchar contra esta lacra en el continente y busca mejorar la coordinación para combatir el tráfico portuario y marítimo de drogas mediante el intercambio de información entre países participantes. Además de reforzar los sistemas de vigilancia financiera para detectar los flujos de dinero ilícito relacionados con estas actividades.

"La amenaza del narcotráfico y del tráfico de drogas ha alcanzado hoy un nivel especialmente preocupante, no sólo en la Unión Europea, y existe la necesidad de tratados y de una cooperación concreta para abordar la cuestión del narcotráfico a nivel de la CPE y con los países dispuestos", expresó el Palacio del Elíseo.

Esta coalición ha sido apoyada por los países vecinos, Italia y España, quienes afrontan con preocupación la creciente problemática del tráfico de drogas, tanto en el aspecto sanitario como en el de delincuencia. En el caso de España, el país se encuentra liderando el ranking mundial de consumo de cocaína. Según el Informe Europeo sobre Drogas 2025, un 13,3% de españoles entre 15 y 64 años ha tomado cocaína al menos una vez en su vida, la cifra más alta de la UE por encima del 9,4% de Francia y Dinamarca, o el 8% de Países Bajos. Italia, por su lado, registró un récord de muertes por cocaína entre los jóvenes en 2024.

"En copresidencia con la líder Giorgia Meloni, hemos lanzado una iniciativa de cooperación porque vemos claramente que necesitamos actuar a nivel de toda Europa, desde el Cáucaso hasta los Balcanes, incluyendo el norte de Europa, para erradicar por completo este tráfico de drogas. (...) Por ello, hemos tomado varias iniciativas muy concretas, relacionadas con los transportistas y puertos europeos, que darán seguimiento al lanzamiento de esta coalición", afirmó el presidente Macron desde Copenhague, en referencia al apoyo solicitado por Países Bajos para costear la seguridad del puerto de Rotterdam, una de las principales puertas de entrada de la droga en Europa.

Los puertos europeos como objetivo

Uno de los principales objetivos de esta coalición es combatir la entrada de droga en el continente a través de los puertos, como el de Rotterdam, donde en el último año se incautaron cerca de 26 toneladas de cocaína.

La seguridad de dicho espacio lleva años sobre la mesa, puesto que dada su magnitud y su actividad, su coste alcanza cifras inasumibles para Países Bajos, tal y como ya denunciaron en 2023 ambos países mediante una declaración, donde expresaban su incapacidad para garantizar la seguridad contra el narcotráfico de este puerto en solitario, y solicitaban la cooperación de la Unión Europea para atajar el problema.

Una petición que rápidamente recogió el Gobierno francés, desde donde también insistieron en que la lucha contra este problema no puede llevarse a cabo de manera unidireccional, sino que debe ser un objetivo conjunto de todos los países europeos.

La guerra abierta de Francia contra el narco

Ante la creciente problemática, Francia ha declarado la guerra públicamente al narcotráfico, tildándola de "la madre de las batallas". Desde entonces, el Ejecutivo ha llevado una purga de sus instituciones, afectadas por la violencia y la corrupción de estas bandas, destituyendo a funcionarios y destinando nuevas plazas de magistrados enfocados en este tema. Además de realizar constantes macrooperativos antidroga en distintas ciudades del país, en especial en Marsella, zona afectada por la violencia de las bandas organizadas financiadas con la venta de estupefacientes.

Dentro de este plan antidroga, el país galo inauguró recientemente una cárcel de máxima seguridad que alberga únicamente a los 100 mayores narcotraficantes del país bajo unos inéditos controles y un personal anónimo formado para este trabajo.

Todo esto para reducir las cifras récord tanto de incautación como de consumo de cocaína registradas en el país en los últimos años. Solo en 2024, las autoridades incautaron 47 toneladas en los 11 primeros meses, el doble que en 2023. Precisamente, el 75,4% de la droga incautada entra actualmente a través de los puertos franceses, frente al 17,1% que lo hace a través de los aeropuertos, según los datos del Observatorio Francés de Drogas.

No solo el polvo blanco, los registros también muestran un pico de consumo de las drogas sintéticas como MDMA/éxtasis, que pasó de los 400.000 consumidores en 2019 a los 750.000 en 2023.