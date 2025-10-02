Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia dice que sus tropas siguen avanzando en Ucrania con la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Dos muertos en Marruecos tras intentar asaltar un puesto de la Gendarmería Real

La Flotilla asegura que 30 de sus barcos están a 85 kilómetros de Gaza

Nacho Vegas, que este sábado estará en la Noche Blanca: "Los poemas son pequeños seres vivos, como animalitos"

Oviedo negocia con Los Prados la cesión de su aparcamiento para los grandes eventos del Palacio

El "agravio" que sufre Asturias: más de mil kilómetros que pasaron a ser gratuitos... mientras el Huerna sigue siendo de pago

Se cumple un año del fiasco del vial de Jove y Gijón volverá a movilizarse: ya hay alguna idea de cómo hacerlo

El asesino que mató a su mujer y cobraba su pensión
