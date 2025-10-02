En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia dice que sus tropas siguen avanzando en Ucrania con la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Concluye la cumbre informal de líderes de la UE centrada en defensa y en apoyo a Ucrania
Los líderes de la Unión Europea (UE) concluyeron este miércoles su reunión informal en Copenhague, que ha estado centrada en el refuerzo de las capacidades defensivas de los Veintisiete y en el apoyo financiero a Ucrania frente a la agresión rusa.
Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete concluyeron sus dos sesiones de trabajo de hoy en el complejo de Christiansborg y se dirigieron al Palacio de Amalienborg, residencia de la familia real danesa, para asistir desde las 19:00 hora local (17:00 GMT) a una cena en la que participarán los mandatarios de la UE más los de otros países europeos pertenecientes a la Comunidad Política Europea (CPE).
El Parlamento húngaro prorrogará el estado de emergencia por la guerra en Ucrania
El Parlamento húngaro votará el próximo martes la prórroga del estado de emergencia por la guerra en la vecina Ucrania hasta mayo de 2026, más allá de las elecciones previstas para el próximo abril, informó este miércoles el portal Telex.
Para poder votar sobre la propuesta, el viceprimer ministro, Zsolt Semjén, convocó una sesión extraordinaria del Parlamento, donde el proyecto, salvo sorpresa, saldrá adelante debido a la mayoría absoluta del partido gubernamental, el Fidesz, presidido por el primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán.
Semjén justificó la convocatoria de una sesión extraordinaria para el 7 de octubre, ya que "la guerra y la catástrofe humanitaria prosigue en Ucrania".
La UE, más cerca de utilizar activos rusos congelados para financiar el apoyo a Ucrania
En plena escalada rusa, los líderes de la Unión Europea (UE) se reúnen este miércoles en Copenhague en una cumbre informal para avanzar hacia una política de defensa común reforzada, al tiempo que debaten cómo mantener un apoyo sostenido y sostenible económico y militar a Ucrania, con cada vez más voces abogando por utilizar los activos congelados rusos. (Seguir leyendo)
Kallas admite que queda mucho para lograr los apoyos a préstamo de reparación para Ucrania
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, reconoció este miércoles que aún queda “mucho por hacer” para lograr el apoyo de los países de la UE a la propuesta de Bruselas de unos “préstamos de reparación” para Ucrania basados en los activos rusos inmovilizados por las sanciones.
“Estamos trabajando en el préstamo para reparaciones para avanzar lo más rápido posible. Pero no todos los Estados miembros están de acuerdo. Todavía no cuenta con el apoyo de todos, por lo que aún queda mucho trabajo por hacer”, indicó Kallas ante la prensa a su llegada a una cumbre informal de líderes de la UE.
Orbán aboga por derribar drones extranjeros que entren en territorio europeo
El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, manifestó este miércoles que los países europeos deberían simplemente "derribar" cualquier dron extranjero que realice incursiones en sus espacios aéreos.
"Si llegan drones que no pertenecen a tu país, hay que derribarlos", dijo Orbán ante la prensa en Copenhaguea en la entrada a la cumbre informal de los Veintisiete, al ser interrogado sobre las recientes incursiones registradas en varios países europeos.
El primer ministro estonio dice en Copenhague que Rusia pone a prueba a toda Europa
El primer ministro estonio, Kristern Michal, dijo este miércoles antes de la cumbre informal de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) en Copenhague que Rusia pone actualmente a prueba a toda Europa.
"Rusia está poniendo a prueba a Europa, lo cual es bastante evidente ya que, hace poco más de una semana, tres aviones rusos violaron el espacio aéreo estonio", indicó el jefe del Gobierno de Estonia, que recordó así la reciente violación del espacio aéreo de su país a cargo de un trío de cazas rusos modelo MiG-31.
"Vemos los incidentes con drones en Dinamarca, vemos lo que está sucediendo en Polonia, etcétera. Por lo tanto, está claro que no se trata sólo de un problema fronterizo", agregó Michal.
Rusia afirma haber destruido veinte camiones con drones de largo alcance en Ucrania
Las fuerzas rusas destruyeron hoy con misiles balísticos y drones una base utilizada por el Ejército ucraniano para atacar las refinerías rusas, en la que había 20 camiones cargados con 100 drones de largo alcance ucranianos Liuti, según el Ministerio de Defensa ruso.
"Los misiles Iskander-M y los drones Guerán-2 destruyeron camiones del Ejército ucraniano que trasladaban drones en las cercanías de la localidad de Lavi, al este de Chernihiv", informó en Telegram el mando castrense ruso, donde publicó un vídeo del ataque.
La UE entrega a Ucrania 2.000 millones de euros para comprar drones
La Comisión Europea entregó este miércoles 2.000 millones de euros a Ucrania para la compra de drones, dentro de un desembolso más amplio de 4.000 millones de euros en créditos financiados con los beneficios extraordinarios que generan los activos rusos inmovilizados en la UE por las sanciones.
El pago forma parte de los 18.100 millones de euros en ayudas que dará la UE como parte del paquete de 45.000 millones de euros en créditos de este tipo aprobados por el G7 (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, Francia, Alemania e Italia).
El desembolso llega después de que la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, anunciase el mes pasado que la UE adelantaría el pago a Kiev de 6.000 millones de esos préstamos y el mismo día en que los líderes de los Veintisiete debaten en Copenhague nuevas fórmulas para utilizar esos activos congelados en apoyo a Kiev.
Rusia dice que sus tropas siguen avanzando en Ucrania con la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk
Las autoridades de Rusia han asegurado este miércoles que sus tropas han continuado sus avances territoriales en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, donde lograron penetrar a finales de agosto, tras la toma de una nueva localidad en esta zona del país europeo.
"Unidades del grupo de fuerzas Este siguen avanzando en las profundidades de las defensas enemigas y han liberado la localidad de Verbove, en Dnipropetrovsk", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram, sin que el Gobierno ucraniano se haya pronunciado al respecto.
Ucrania reconoció a finales de agosto por primera vez la entrada de tropas rusas en la zona, al hilo de sus avances en otras provincias del este de Ucrania, principalmente en Donetsk y Lugansk, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Kiev y Budapest intensifican su guerra diplomática con nuevos vetos y reproches recíprocos
La escalada de tensión diplomática continúa entre Budapest y Kiev, que en los últimos días han tomado nuevas medidas hostiles recíprocas que afectan a altos cargos militares y a medios de comunicación de estos dos países vecinos, cuyos desencuentros se remontan a hace más de una década por la supuesta falta de derechos de la minoría magiar en Ucrania y la ambigua respuesta húngara a la anexión rusa de Crimea.
En una nueva entrega de la guerra incruenta que prácticamente cada semana libran los dirigentes de ambas partes en la red social X, el Gobierno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, anunció este lunes el bloqueo del acceso desde territorio húngaro a doce medios de referencia proeuropeos ucranianos entre los que se cuentan publicaciones muy seguidas como 'Ukrainska Pravda' o la cadena de televisión 'TSN'.
La medida era una respuesta a la prohibición previa por parte de Ucrania en su territorio de 14 publicaciones de Hungría, Rumanía, Moldavia y Grecia a las que Kiev señaló, entre otras cosas, por criticar a Occidente y su política de sanciones contra Rusia, y difundir "teorías conspirativas" relacionadas con la financiación de oenegés en Ucrania por parte del multimillonario George Soros.
- “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda
- El pueblo remoto de Asturias (cuna del dramaturgo Alejandro Casona) al que llegan cada vez más turistas y donde abren nuevos negocios: 'La gente alucina
- Por un mínimo de dignidad y responsabilidad, que dimita y pida perdón': el enfrentamiento entre los gobiernos de Siero y Noreña se recrudece
- La pareja del ganadero asesinado en Ribadesella, investigada ahora por el estado 'deplorable' de sus vacas
- Muy inteligente, familiar y amante de la informática: así era Luis Llaca, el ortodoncista ovetense con más de 15.000 pacientes fallecido de forma repentina
- Lluvias extremas en el Mediterráneo y en Asturias... sol y moscas: la Aemet prevé una semana de veroño con temperaturas de hasta 27 grados
- Varias empresas se interesan en abrir un local en el nuevo centro comercial Los Prados, que llevará a cabo “una reforma integral”
- Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria