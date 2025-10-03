La Comisión Europea propone conceder a España 945 millones de euros en ayudas por la dana

La Comisión Europea ha propuesto este viernes conceder a España un total de 945 millones de euros, en el marco del Fondo Europeo de Solidaridad, para hacer frente a los gastos de reconstrucción por los destrozos provocados por las lluvias torrenciales que hace prácticamente un año arrasaron Valencia dejando 230 fallecidos.

Cuando se cumple casi un año de la dana, Bruselas ha concretado en casi mil millones de euros el paquete de ayudas a la reconstrucción para España. Del total de 945 millones, el Ejecutivo comunitario ya adelantó al gobierno español cien millones que debían destinarse a la reconstrucción de las zonas afectadas.

“La devastación que presenciamos hace casi un año en la Comunidad Valenciana y en toda España conmovió profundamente a Europa. Este desastre climático nos unió en un dolor y una solidaridad compartidos”, ha dicho la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en un comunicado de prensa escrito. Von der Leyen se reunió con representantes de las asociaciones de víctimas tras la catástrofe. "La UE está de vuestro lado en solidaridad y apoya la recuperación de hoy y la resiliencia de mañana", dijo tras el encuentro.

Además de los 945 millones del fondo de solidaridad, la Comisión ha aprobado la petición de España de redirigir 645 millones en fondos de cohesión a proyectos relacionados con la reconstrucción. En total, el paquete de ayudas que presenta este viernes el ejecutivo ascenderá a casi 1.600 millones de euros.

Proyectos de reconstrucción

Ese dinero deberá destinarse a reparar las infraestructuras dañadas, dar alojamiento temporal a las personas afectadas que aún no han podido volver a casa, o reforzar las infraestructuras de manera preventiva ante posibles nuevas catástrofes. También podrá utilizarse para sufragar los costes de tareas de limpieza o preservación del patrimonio cultural.

Además, los fondos de cohesión podrán dedicarse a la reconstrucción de carreteras, líneas de metro, centros de salud o colegios, pero también a desarrollar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. Entre otros, Bruselas apoya la restauración de los ecosistemas afectados por la catástrofe. También permitirá dar ayudas a pequeñas y medianas empresas para que puedan retomar su actividad.

“Este compromiso refleja nuestra determinación de ayudar a los Estados miembros a desarrollar una mayor resiliencia y a resistir futuras crisis. En momentos difíciles, Europa encuentra su verdadera fuerza en la unidad”, ha añadido von der Leyen. Ahora, tanto el Consejo – donde están representados los gobiernos – como el Parlamento Europeo tendrán que dar el visto bueno al plan.

Este paquete de ayudas es el segundo más importante desde la creación del fondo en 2002. Italia recibió un total de 1.200 millones tras los terremotos que asolaron el país entre 2015 y 2016, donde fallecieron 292 personas, además de decenas de heridos y daños importantes en viviendas e infraestructuras.