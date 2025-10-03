Guerra en Oriente Próximo
Los 473 detenidos de la Flotilla Sumud son trasladados a una prisión del sur de Israel
EFE
Ashdod (Israel)
Un total de 473 tripulantes de la Global Sumud Flotilla detenidos por las autoridades israelíes por navegar hacia Gaza para romper el bloqueo fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, sur de Israel.
Según informó este viernes a EFE Loubna Yuma, abogada de Adalah, el equipo jurídico de la Flotilla, ese es el número de pasajeros de los barcos interceptados por Israel conducidos a la prisión, desde donde previsiblemente serán deportados a sus países.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hasta siempre, José: En memoria de José Crespo, aficionado oviedista fallecido la semana pasada
- Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
- Llamada de emergencia en La Corredoria: los vecinos de Prado de la Vega buscan voluntarios para salvar su concurrida fiesta de Halloween
- Las obras en la rotonda de acceso a Oviedo desde la AS-II arrancan los próximos días y generarán cortes de tráfico durante un año
- El festival Boombastic dice adiós en Asturias: 'Nos vamos, cerramos una etapa muy especial, gracias por estos 4 años
- La labor filantrópica del villaviciosino que tiene 14.000 empleados en la República Dominicana: el ejemplo de los Corripio
- La multinacional estadounidense que se divide en dos y genera incertidumbre a sus más de 400 trabajadores en Asturias
- Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria