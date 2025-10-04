Alemania
El aeropuerto de Múnich cierra por segunda noche consecutiva por la presencia de drones
El incidente afectó a 46 vuelos de salida y 35 de llegada
EFE
Berlín
El aeropuerto de Múnich, en el sur de Alemania, tuvo que cerrar por segunda noche consecutiva por el avistamiento de drones, lo que afectó a 46 vuelos de salida y 35 de llegada, informó la gestora del aeródromo en un comunicado, en el que indicó que está retomando paulatinamente las operaciones este sábado.
"El 3 de octubre, el Servicio Alemán de Control Aéreo (DSF) restringió y finalmente suspendió las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich alrededor de las 21.30 hora local (21.30 hora GMT) debido a avistamientos de drones", señaló el aeropuerto.
