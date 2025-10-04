Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Plan de paz

Trump asegura haber acordado con Israel una línea de retirada inicial en Gaza y llama a Hamás a aceptarla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

Redacción

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este sábado que Israel acordó una "línea de retirada inicial" en Gaza, que ha compartido con Hamás, y llamó al grupo palestino a aceptar las condiciones para dar paso a un cese el fuego "inmediato" y la liberación de rehenes y prisioneros estipulada en su plan de paz para la Franja.

“El alto el fuego será inmediatamente efectivo cuando Hamás confirme el acuerdo”, escribió Trump, quien añadió que, en ese momento, comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros. Asimismo, afirmó que se establecerán “las condiciones para la siguiente fase de retirada, que nos acercará al final de esta catástrofe de 3.000 años”.

El mapa difundido junto al mensaje de Donald Trump, separa con una línea amarilla que atraviesa la Franja de Gaza desde Beit Hanun, en el norte, hasta Rafah, en el extremo sur, la zona hasta donde se retiraría el Ejército israelí. El trazado incluye algunas de las áreas más densamente pobladas del enclave, incluidas la Ciudad de Gaza, Deir el-Balah y Khan Yunis.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
  2. Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
  3. Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés
  4. Intervienen en la finca del ganadero asesinado en Ribadesella e incautan parte de sus animales: su pareja, investigada
  5. Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
  6. Melendi desborda La Magdalena: “Ya lo dije, si no fuese del Oviedo, me haría del Avilés”
  7. La gran fiesta de los reyes del vermú de Oviedo: Así celebró La Paloma su medio siglo en la calle Independencia
  8. Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)

Los Corripio sellan su "vinculo indisoluble" con el progreso regional

Los Corripio sellan su "vinculo indisoluble" con el progreso regional

VÍDEO: Antonio Cuesta, el Frank Sinatra de Oviedo que regenta una cafetería en La Corredoria

VÍDEO: Antonio Cuesta, el Frank Sinatra de Oviedo que regenta una cafetería en La Corredoria

El concierto más original de la Noche Blanca de Oviedo: así fue el recital en un invernadero de cristal

El concierto más original de la Noche Blanca de Oviedo: así fue el recital en un invernadero de cristal

El Oviedo "invencible" hace cola en la Noche Blanca más europea: "Ves cosas que te hacen pensar"

El Oviedo "invencible" hace cola en la Noche Blanca más europea: "Ves cosas que te hacen pensar"

Un sorprendente banquete de Acción de Gracias para Pedro Menéndez: un jefe indio y un chamán acompañan la cena del Adelantado

Un sorprendente banquete de Acción de Gracias para Pedro Menéndez: un jefe indio y un chamán acompañan la cena del Adelantado

La segunda jornada de recreación histórica del alistamiento de Pedro Menéndez, en imágenes

La segunda jornada de recreación histórica del alistamiento de Pedro Menéndez, en imágenes

EN IMÁGENES: Así se vivó la gala inaugural del festival de cortos Avilés Acción

EN IMÁGENES: Así se vivó la gala inaugural del festival de cortos Avilés Acción

La opinión tras la derrota del Real Oviedo: Fin al estado de felicidad

La opinión tras la derrota del Real Oviedo: Fin al estado de felicidad
Tracking Pixel Contents