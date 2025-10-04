Plan de paz
Trump asegura haber acordado con Israel una línea de retirada inicial en Gaza y llama a Hamás a aceptarla
Redacción
El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este sábado que Israel acordó una "línea de retirada inicial" en Gaza, que ha compartido con Hamás, y llamó al grupo palestino a aceptar las condiciones para dar paso a un cese el fuego "inmediato" y la liberación de rehenes y prisioneros estipulada en su plan de paz para la Franja.
“El alto el fuego será inmediatamente efectivo cuando Hamás confirme el acuerdo”, escribió Trump, quien añadió que, en ese momento, comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros. Asimismo, afirmó que se establecerán “las condiciones para la siguiente fase de retirada, que nos acercará al final de esta catástrofe de 3.000 años”.
El mapa difundido junto al mensaje de Donald Trump, separa con una línea amarilla que atraviesa la Franja de Gaza desde Beit Hanun, en el norte, hasta Rafah, en el extremo sur, la zona hasta donde se retiraría el Ejército israelí. El trazado incluye algunas de las áreas más densamente pobladas del enclave, incluidas la Ciudad de Gaza, Deir el-Balah y Khan Yunis.
- Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
- Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
- Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés
- Intervienen en la finca del ganadero asesinado en Ribadesella e incautan parte de sus animales: su pareja, investigada
- Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
- Melendi desborda La Magdalena: “Ya lo dije, si no fuese del Oviedo, me haría del Avilés”
- La gran fiesta de los reyes del vermú de Oviedo: Así celebró La Paloma su medio siglo en la calle Independencia
- Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)