Guerra en Gaza
Un grupo de 21 activistas españoles de la Flotilla saldrán este domingo de Israel
Así lo ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares
EFE
Madrid
Un grupo de 21 activistas españoles de los 49 que formaban parte de la Flotilla Global Sumud retenidos por Israel saldrán este domingo de Tel Aviv, según ha avanzado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
Albares ha apuntado en TVE que los tripulantes que abandonarán hoy Israel "si nada se tuerce", ha precisado, son los que han firmado el documento aceptando que su entrada en el país fue ilegal. El ministro ha confirmado que este primer grupo llegará este mismo domingo a España, aunque no ha querido precisar la hora exacta, y se ha mostrado convencido de que los 29 activistas españoles restantes saldrán en los próximos días.
