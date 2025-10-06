Lecornu dimite como primer ministro de Francia a las pocas horas de nombrar a su Gobierno

ras 27 días como primer ministro, Sébastien Lecornu presentó este lunes su dimisión al presidente Emmanuel Macron. Según el Elíseo, Macron ha aceptado la renuncia del jefe del Ejecutivo. Se trata de un nuevo récord, superando a los tres meses de Michel Barnier, quien cayó en diciembre de 2024 tras intentar aprobar los presupuestos de 2025.

Lecornu no ha podido resolver la difícil ecuación de nombrar a un gobierno conciliador. Tan solo unas horas después de hacer pública la composición del nuevo Ejecutivo, su gobierno implosionaba cuando el reelegido ministro del interior por tercera vez entraba en rebeldía, y amenazaba con dimitir: "La composición del gobierno no refleja la ruptura prometida", criticó el presidente del partido Les Républicains (LR) en la red social X, a quien le generó una especial molestia la vuelta del ex ministro de economía, Bruno Le Maire, como ministro de defensa.

Una crítica que encendía todas las alarmas sobre la posible caída de Sébastien Lecornu. Era difícil encontrar a alguien en el arco parlamentario conforme con este Ejecutivo. Para la izquierda socialista, era “una provocación”. Para los insumisos, se trataba de “un circo” creado por un gobierno que intentaba “dar lecciones de estabilidad y responsabilidad”. Mientras que la extrema derecha de Marine Le Pen no perdía el tiempo, y desde primera hora de este lunes, la cúpula de Agrupación Nacional se encontraba reunida en su sede para valorar el siguiente paso. “La elección de este mismo gobierno, aderezado con el hombre que llevó a Francia a la quiebra, es patética”, sentenció Le Pen.

Ahora, Francia vuelve de nuevo a quedarse sin primer ministro, sin gobierno y se ancla casi de manera permanente en la inestabilidad política.