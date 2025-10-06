Nueva crisis política
Lecornu dimite como primer ministro de Francia a las pocas horas de nombrar a su Gobierno
ras 27 días como primer ministro, Sébastien Lecornu presentó este lunes su dimisión al presidente Emmanuel Macron. Según el Elíseo, Macron ha aceptado la renuncia del jefe del Ejecutivo. Se trata de un nuevo récord, superando a los tres meses de Michel Barnier, quien cayó en diciembre de 2024 tras intentar aprobar los presupuestos de 2025.
Lecornu no ha podido resolver la difícil ecuación de nombrar a un gobierno conciliador. Tan solo unas horas después de hacer pública la composición del nuevo Ejecutivo, su gobierno implosionaba cuando el reelegido ministro del interior por tercera vez entraba en rebeldía, y amenazaba con dimitir: "La composición del gobierno no refleja la ruptura prometida", criticó el presidente del partido Les Républicains (LR) en la red social X, a quien le generó una especial molestia la vuelta del ex ministro de economía, Bruno Le Maire, como ministro de defensa.
Una crítica que encendía todas las alarmas sobre la posible caída de Sébastien Lecornu. Era difícil encontrar a alguien en el arco parlamentario conforme con este Ejecutivo. Para la izquierda socialista, era “una provocación”. Para los insumisos, se trataba de “un circo” creado por un gobierno que intentaba “dar lecciones de estabilidad y responsabilidad”. Mientras que la extrema derecha de Marine Le Pen no perdía el tiempo, y desde primera hora de este lunes, la cúpula de Agrupación Nacional se encontraba reunida en su sede para valorar el siguiente paso. “La elección de este mismo gobierno, aderezado con el hombre que llevó a Francia a la quiebra, es patética”, sentenció Le Pen.
Ahora, Francia vuelve de nuevo a quedarse sin primer ministro, sin gobierno y se ancla casi de manera permanente en la inestabilidad política.
Suscríbete para seguir leyendo
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)
- La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
- Paunovic habla sobre la obstrucción del árbitro y es claro sobre el partido: 'Hay más cabreo cuando sientes que has hecho más que el rival
- El Sporting destituye a Garitano tras cinco derrotas consecutivas
- El único alcalde del PP en la comarca de Avilés, tras afianzar su acuerdo con Vox: 'Castrillon puede ser la perla de Asturias
- Martín Peláez lamenta la derrota del Real Oviedo y anuncia sorpresas: 'Serán potentes e históricas
- Así luce el mobiliario 'de última generación' del nuevo bulevar hostelero de Oviedo