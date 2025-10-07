Agresión coordinada
Atacan a cuchilladas a una alcaldesa alemana en la puerta de su casa
La política Iris Stalzer, del Partido Socialdemócrata, había accedido al cargo en las elecciones municipales del pasado septiembre
La alcaldesa de la ciudad alemana de Herdecke, Iris Stalzer, se encuentra en estado crítico tras haber sido atacada presuntamente por varios hombres a cuchilladas en la puerta de su casa. Stalzer, de 57 años y socialdemócrata, había accedido al cargo tras las elecciones municipales celebradas el pasado septiembre en el populoso 'land' de Renania del Norte-Westfalia.
Según el diario 'Bild', recibió varias cuchilladas en el estómago y en la espalda. Logró arrastrarse hasta el interior de su domicilio, donde se encontraban sus dos hijos, un chico de 15 años y una chica de 17. Fueron ellos quienes alteraron a la policía.
El ataque ocurrió sobre el mediodía y, según ese medio, la policía se llevó del lugar a un adolescente, aparentemente el propio hijo de la alcaldesa. Una vez en el vehículo policial, fue esposado, aparentemente para evitar que se borren o desaparezcan pistas.
La televisión pública regional WDR afirma asimismo que los agentes se llevaron a un joven, aunque sin dar más detalles.
En un mensaje en redes socialdes, el canciller Friedrich Merz expresó su respaldo a los familiares de la política y apremió a un rápido esclarecimiento de lo ocurrido. El Partido Socialdemócrata (SPD), la formación de la alcaldesa, ha mostrado asimismo su conmoción por lo ocurrido.
Stalzer fue elegida alcaldesa en la segunda vuelta de las municipales de Hernecke, una ciudad de 22.500 habitantes. Se impuso en esa ronda al otro finalista, el candidato de la Unión Cristianodemócrata (CDU).
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
- Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
- Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
- Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
- Martín Peláez lamenta la derrota del Real Oviedo y anuncia sorpresas: 'Serán potentes e históricas
- Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón