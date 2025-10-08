Obituario
Muere a los 89 años Joan Kennedy, exesposa del senador Ted Kennedy
EFE
Joan Kennedy, modelo y pianista exesposa del senador estadounidense Edward (Ted)Kennedy, falleció mientras dormía el miércoles en su casa de Boston a los 89 años, anunció el Partido Demócrata de Massachusetts, que no precisó las causas de la muerte. 'The New York Times' describe hoy a Joan Kennedy como una mujer tímida y reservada, que pasó gran parte de su vida luchando contra el alcoholismo, envuelta en las tragedias y tempestades que azotaron a la familia Kennedy. Apoyó a su esposo durante momentos difíciles, especialmente en 1969, cuando tuvo un accidente de coche en Chappaquiddick (Massachusetts), en el que murió Mary Jo Kopechne, de 28 años, exsecretaria de Robert F. Kennedy, cuando este era senador por Nueva York.
Joan Kennedy, quien estaba embarazada en ese momento, ya había sufrido dos abortos espontáneos y se encontraba en reposo absoluto. Con el drama de Chappaquiddick amenazando el futuro político de su esposo, lo acompañó al funeral y al tribunal, donde el senador se declaró culpable de abandonar el lugar del accidente. "Fue entonces cuando me convertí en una auténtica alcohólica", le contó Joan Kennedy a Laurence Leamer, autor de 'Las mujeres Kennedy' (1994).
Ted Kennedy -que murió en 2009- y Joan Kennedy tuvieron tres hijos. La pareja se había separado antes de que él se postulara a la presidencia sin éxito en 1980, pero mantuvieron un frente unido durante su campaña para la nominación demócrata; después de que él se retiró, el matrimonio se disolvió oficialmente.
