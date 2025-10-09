Guerra en Oriente Próximo, en directo | Trump afirma que los rehenes israelíes serán liberados el lunes y que Gaza será reconstruida

Israel y el grupo islamista Hamás acarician un acuerdo de paz y se acercan a dar el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes si el Gobierno de Benjamín Netanyahu cesa el bombardeo sobre la Franja de Gaza, mientras la comunidad internacional llama a aprovechar esta oportunidad. Después de que Hamás declarara estar dispuesto a devolver a Israel todas las personas, vivas y muertas, que mantenía bajo su poder y a negociar los detalles del resto de la hoja de ruta, el Gobierno de Netanyahu aseguró estarse preparando para implementar "inmediatamente" la primera fase del acuerdo.

El conflicto en Oriente Próximo continúa. Sigue aquí la última hora, en directo.

El Ejército israelí dice seguir rodeando ciudad de Gaza Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) avisaron en la madrugada de este jueves que siguen rodeando la ciudad de Gaza, "donde volver es extremadamente peligroso", después de que Israel y Hamás firmaran un acuerdo para una primera fase del plan de paz. "La zona al norte de Wadi Gaza todavía se considera una zona de combate peligroso", advirtió en X Avichay Adraee, el portavoz de las FDI para medios árabes, quien también avisó a los gazatíes de que se mantengan alejados del Ejército israelí. "Por su propia seguridad, absténganse de volver hacia el norte o de acercarse a zonas donde las FDI estén estacionadas y operen en cualquier lugar de la Franja, incluido el sur y el este de la Franja, hasta que no se emitan instrucciones oficiales", agregó.

Los rehenes serán liberados el lunes y Gaza será reconstruida El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que los rehenes de Israel serán liberados el próximo lunes y que “Gaza será reconstruida”. Trump, durante una entrevista en la cadena Fox News, afirmó que, de acuerdo con los tratos alcanzados, los rehenes israelíes serán liberados al inicio de la próxima semana. El mandatario señaló además que Estados Unidos "estará involucrado" en el proceso de reconstrucción de Gaza, tras el acuerdo alcanzado.

Netanyahu anuncia que su gobierno ratificará este jueves el acuerdo para Gaza El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que durante el jueves convocará a su gobierno para ratificar el acuerdo del plan de paz para Gaza firmado con Hamás en Egipto y agradeció al presidente estadoundense, Donald Trump, su compromiso para liberar a los rehenes en la Franja palestina. "Un gran día para Israel. Mañana convocaré al gobierno para ratificar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes", dijo Netanyahu en un comunicado distribuido por su oficina en la madrugada de este jueves, poco después de que Trump anunciara la firma del acuerdo.

Hamás: "Anunciamos un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza" El grupo islamista Hamás anunció haber alcanzado un acuerdo con Israel para "poner fin a la guerra en Gaza" que estipula la retirada del Ejército israelí de la Franja, la entrada de ayuda humanitaria y el intercambio de prisioneros.

Trump anuncia que Hamás e Israel han firmado la primera fase de su propuesta para Gaza El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que Israel y Hamás han acordado la primera fase de la propuesta del inquilino de la Casa Blanca para el futuro de la Franja de Gaza. "Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz", ha afirmado Trump en una publicación en su red social, Truth Social, donde ha defendido que "todas las partes recibirán un trato justo". La firma de esta etapa inicial supondrá "que todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna", ha descrito el mandatario.

Hamás pide la liberación de unos 1.950 presos palestinos para el acuerdo de tregua en Gaza El grupo islamista Hamás pide la liberación de unos 1.950 prisioneros palestinos a cambio de los rehenes israelíes en la Franja de Gaza, dijo a EFE el asesor de prensa del buró político de la organización, Taher Al Nono, en la madrugada de este jueves. "El número acordado es de 250 presos con cadenas perpetuas y 1.700 prisioneros de Gaza", aseguró Al Nono en un intercambio de mensajes de texto. Las declaraciones del grupo islamista se producen en un momento crítico de las negociaciones para el alto el fuego en la Franja de Gaza que se celebran en Sharm al Sheij, bajo la mediación de Estados Unidos, Catar y Egipto.

Rubio avisa a Trump en medio de una comparecencia que acuerdo para Gaza está "muy cerca" El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, interrumpió al presidente, Donald Trump, en una comparecencia ante la prensa para advertirle de que el acuerdo entre Israel y Hamás para implementar el plan de paz en la Franja de Gaza está "muy cerca". "El secretario de Estado acaba de entregarme una nota en la que dice que estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo en Oriente Próximo y que me necesitarán muy pronto", aseguró Trump mientras participaba en una mesa redonda frente a los periodistas sobre el combate de su Gobierno al movimiento antifascista.

Trump, sobre el Nobel de la Paz: "No creo que nadie en la historia haya resuelto tantas guerras, pero quizá encuentren una excusa para no dármelo" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a reivindicar este miércoles que merece el Premio Nobel de la Paz por haber puesto fin, según afirmó, a siete guerras, aunque se mostró escéptico sobre la posibilidad de recibirlo y sugirió que el comité podría buscar un pretexto para no concedérselo. "No creo que nadie en la historia haya resuelto tantas (guerras), pero quizá encuentren una excusa para no dármelo", dijo Trump al ser preguntado por la prensa si espera obtener el galardón, cuyo ganador se anunciará este viernes.

Israel intercepta dos drones lanzados desde Yemen El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles por la noche que ha interceptado dos drones lanzados desde Yemen, sin que los hutíes se hayan pronunciado al respecto por el momento, en el marco de los últimos ataques registrados en la región. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han publicado dos breves comunicados en los que ha comunicado la interceptación y ha agregado que las sirenas antiaéreas se habían activado por una posible intrusión de una de las aeronaves, pero no ha dado detalles sobre la el lugar de la operación o de si se han producido daños.