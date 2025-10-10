Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo | El acuerdo de paz entre Israel y Hamás entra en vigor tras aprobarlo el Gobierno de Netanyahu

La organización islamista confirmó su aval tras haber recibido garantías por parte de los mediadores del conflicto de que la "guerra ha terminado por completo" en Gaza

Explosión en la Franja de Gaza

Israel inicia una ofensiva terrestre y de bombardeos contra Hizbula en Líbano. / EFE

O. González / R. Gargoi / D. Campayo

Israel y el grupo islamista Hamás ha confirmado su aval a la fase inicial del acuerdo de paz para Gaza, el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes, un alto el fuego y la retirada parcial del ejércitro hebreo de la Franja. La comunidad internacional se mantiene expectante ante la posibilidad de avanzar hacia una paz duradera en Oriente Próximo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

