Trump suspende su encuentro con Xi Jinping y amenaza a China con aranceles masivos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que ya no ve motivo para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en una cumbre prevista en dos semanas en Seúl. Trump amenazó directamente con un "incremento masivo" de aranceles para los productos del gigante asiático. Trump mantiene a China en el objetivo de sus fobias al considerar que mantiene una posición "muy hostil" contra EEUU. Sin mencionarse, un elemento que preocupa especialmente en EEUU es el crecimiento industrial de China en todos los ámbitos, también en tecnología militar, y que supone una amenaza clara para la ya discutida primacía estadounidense.

Según Trump, su equipo ya está calculando un incremento de aranceles para productos chinos. Según el presidente de EEUU, China ha hecho movimientos "siniestros" con el tema de las tierras raras, fundamentales para el desarrollo de nuevas tecnologías. En consecuencia, considera que la reunión prevista dentro de dos semanas ha perdido sentido.

El Gobierno chino calificó este viernes de "intrusivas" las últimas sanciones contra empresas chinas impuestas por Estados Unidos, al tiempo que prometió tomar también las "medidas necesarias" para "salvaguardar con determinación los derechos e intereses legítimos" de las firmas del país asiático.

Por su parte, el Departamento de Comercio de EEUU sumó esta semana a 15 organizaciones chinas a su lista de entidades con restricciones comerciales, al considerar que facilitaron la adquisición de componentes hallados en drones utilizados por grupos aliados de Irán en Oriente Próximo, entre ellos los rebeldes hutís del Yemen y el movimiento islamista Hamás.

Seguridad nacional

En un comunicado, el Ministerio de Comercio de China denunció que Estados Unidos "continúa ampliando arbitrariamente el concepto de seguridad nacional, abusa de las medidas de control de exportaciones y ejerce una jurisdicción de 'brazo largo', imponiendo sanciones intrusivas a numerosas entidades, incluidas compañías chinas". "Esta práctica daña gravemente los derechos e intereses legítimos de las empresas y socava la seguridad y estabilidad de las cadenas industriales y de suministro globales", apuntó la cartera. "Instamos a la parte estadounidense a corregir cuanto antes sus errores. Adoptaremos las medidas necesarias para salvaguardar con determinación los derechos e intereses legítimos de las entidades chinas", sentenció el texto oficial.

Estas declaraciones se producen un día después de que Pekín incorporase a su vez a 14 entidades extranjeras, la mayoría de ellas con sede en Estados Unidos y pertenecientes al ámbito de la defensa, a su "lista de entidades no confiables". Según el Ministerio chino de Comercio, estas entidades -entre ellas Dedrone by Axon, AeroVironment, BAE Systems y TechInsights y sus filiales- tendrán prohibido realizar actividades de importación y exportación vinculadas con China, así como efectuar nuevas inversiones en el país asiático. Asimismo, las organizaciones e individuos dentro de China no podrán mantener transacciones, cooperaciones ni ningún otro tipo de relación comercial con ellas, especialmente en lo relativo a la "transmisión de datos o el suministro de información sensible".