Enfrentamiento en la frontera

Kabul asegura que 58 soldados paquistaníes y 9 afganos han muerto en los últimos combates

Los enfrentamientos se interrumpieron a medianoche gracias a la mediación de países como Catar y Arabia Saudí

Zabihullah Mujahid, durante la rueda de prensa de este domingo en Kabul.

Zabihullah Mujahid, durante la rueda de prensa de este domingo en Kabul. / WAKIL KOHSAR / AFP

Efe

Kabul

El portavoz del Gobierno de los talibanes en Kabul, Zabihullah Mujahid, informó este domingo que más de 58 soldados paquistaníes y al menos nueve afganos murieron en los combates entre Afganistán y Pakistán que tuvieron lugar anoche en la frontera entre ambos países.

"Unos 25 de sus puestos de seguridad fueron capturados, y sus instalaciones, incautadas. Más de 58 de sus soldados han sido asesinados y aproximadamente 30 resultaron heridos. También se les confiscaron armas y municiones. Hasta 9 de nuestros muyahidines han sido martirizados y tenemos hasta 18 heridos", dijo el portavoz del Gobierno de Afganistán en una rueda de prensa en Kabul.

Pakistán aún no ha proporcionado una cifra exacta de bajas paquistaníes o afganas en los enfrentamientos, aunque fuentes de seguridad aseguraron que causaron decenas de bajas de soldados talibanes y de supuestos insurgentes pertenecientes al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), hermanos ideológicos de los fundamentalistas de Kabul.

Mujahid señaló que los enfrentamientos se interrumpieron a medianoche gracias a la mediación de países como Catar y Arabia Saudí.

"Más tarde, alrededor de la medianoche, a petición de países como Catar y Arabia Saudí, el Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) detuvo los combates, pero según nuestra información, por la mañana la parte paquistaní volvió a disparar artillería contra ciertas posiciones y las hostilidades se reanudaron en algunas zonas", dijo el portavoz.

"Si continúan disparando, nos reservamos el derecho a defender nuestro territorio", advirtió el portavoz talibán.

Bombardeos aéreos

Según los talibanes, los enfrentamientos se produjeron tras los bombardeos aéreos de Pakistán en terreno afgano que tuvieron lugar el pasado viernes.

Los fundamentalistas han considerado su acción de anoche "operaciones de represalia".

Por su parte, Pakistán asegura los ataques de Afganistán fueron "no provocados".

Islamabad ha cerrado todos los cruces fronterizos entre Pakistán y Afganistán, incluyendo los de Torkham, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, y Chaman, en Baluchistán.

Las relaciones entre Pakistán y Afganistán se deterioraron tras la toma de poder de Kabul por parte de los fundamentalistas en agosto de 2021, tras la salida de las tropas estadounidenses del país y la caída del Gobierno republicano.

El Gobierno paquistaní culpa a los talibanes afganos de proporcionar refugio al TTP -hermanos ideológicos de los fundamentalistas de Kabul- para perpetrar atentados en Pakistán. Kabul niega estas acusaciones.

