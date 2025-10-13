Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prisión de La Santé

Sarkozy entrará el día 21 de octubre en la cárcel por la financiación libia en su campaña de 2007

Archivo - Nicolas Sarkozy

Archivo - Nicolas Sarkozy / Europa Press/Contacto/Richard Zubelzu - Archivo

EFE

París

El expresidente francés Nicolas Sarkozy entrará el próximo día 21 de octubre a la prisión parisiense de La Santé por la condena de 5 años de prisión dictada en su contra en septiembre pasado en relación a la financiación libia de su campaña presidencial de 2007, indicaron este luens fuentes judiciales a varios medios franceses.

Sarkozy, que se convertirá así en el primer exjefe de Estado francés en ir a prisión, compareció ante la Fiscalía Nacional Financiera para conocer la fecha y el lugar de su encarcelamiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
  2. Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
  3. A Veljko Paunovic no le faltan ofertas: este es el equipo que pretende al ya exentrenador del Real Oviedo
  4. Vallobín, el barrio de Oviedo que se prepara para poner fin a su ‘monopoly’ urbanístico 75 años después de los bloques de la Renfe
  5. El Oviedo más rico frente al más pobre: los vecinos del entorno del Reconquista ganan el doble que los de Trubia
  6. Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso
  7. Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
  8. Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional

Peugeot fabrica en España el B-SUV 2008 con dos versiones híbridas

Peugeot fabrica en España el B-SUV 2008 con dos versiones híbridas

Esto es lo que ha ocurrido en el juicio de Belén Esteban contra su representante donde le exigen más de 300.000 euros: "Llevamos muchos años"

Esto es lo que ha ocurrido en el juicio de Belén Esteban contra su representante donde le exigen más de 300.000 euros: "Llevamos muchos años"

Galicia, un paraíso para los aficionados a la micología, estos son los lugares más destacados

Galicia, un paraíso para los aficionados a la micología, estos son los lugares más destacados

Mario Casas habla sobre su boda con Melyssa Pinto: "Bueno, bueno"

Mario Casas habla sobre su boda con Melyssa Pinto: "Bueno, bueno"

Empresas de toda la región eligen el "modelo Avilés" para formar a la carta

Empresas de toda la región eligen el "modelo Avilés" para formar a la carta

La cantante asturiana que ficha por una orquesta gallega: así es la joven de Llanera que se integra en el circuito de verbenas de la comunidad vecina

La cantante asturiana que ficha por una orquesta gallega: así es la joven de Llanera que se integra en el circuito de verbenas de la comunidad vecina

Queipo defiende en Bruselas mantener la modalidad pesquera que practica el 80% de la flota asturiana

Queipo defiende en Bruselas mantener la modalidad pesquera que practica el 80% de la flota asturiana
Tracking Pixel Contents