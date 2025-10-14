Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Trump defiende reconstrucción de Gaza, pero elude el reconocimiento de un Estado palestino

Trump, Egipto, Catar y Turquía firman el fin de la guerra en la Franja de Gaza

Hamás libera los 20 rehenes vivos e Israel entrega a los palestinos del listado acordado

Explosión en la Franja de Gaza

Explosión en la Franja de Gaza

Israel inicia una ofensiva terrestre y de bombardeos contra Hizbula en Líbano. / EFE

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

Hamás ha hecho entrega este lunes de los últimos 20 rehenes vivos en el marco del acuerdo alcanzado con Israel al hilo de la propuesta realizada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste también en un alto el fuego y la retirada parcial del ejército hebreo de la Franja de Gaza. La comunidad internacional se mantiene expectante ante la posibilidad de avanzar hacia una paz duradera en Oriente Próximo. Por otro lado, Israel ha liberado los primeros prisioneros palestinos, a la espera de que el Movimiento de Resistencia Islámica entregue los restos de los 48 rehenes muertos y la celebración de una cumbre de Egipto a la que no acudirá Netanyahu.

