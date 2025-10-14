En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que volverá a recibir en la Casa Blanca a Volodímir Zelenski el próximo viernes
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Al menos cuatro heridos y parte de Járkov sin luz tras un bombardeo ruso
Un ataque ruso con bombas guiadas de precisión KAB ha herido este lunes al menos a cuatro personas y dejado sin electricidad a tres distritos de la ciudad ucraniana de Járkov, obligando al traslado de más de medio centenar de pacientes ingresados en un hospital de la segunda mayor urbe del país. "El enemigo ha golpeado Járkov con KABs", ha afirmado el alcalde de la ciudad, Ígor Terejov, a través de su canal de Telegram, en el que ha informado también de un "gran incendio" en el distrito de Saltiv a causa del bombardeo.
Trump recibirá a Zelenski este viernes en Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que este viernes, 17 de septiembre, se reunirá en Washington con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha avanzado que durante su visita al país norteamericano mantendrá encuentros con representantes de compañías energéticas y de defensa, así como con legisladores estadounidenses. El jefe de la Casa Blanca ha confirmado el anuncio de Zelenski al ser preguntado por la prensa al término de la cumbre en Sharm el Sheij, Egipto, sobre el futuro de la Franja de Gaza, en unas declaraciones en las que además ha subrayado que el presidente turco, Recep Tayip Erdogan, "es respetado por Rusia (y) Ucrania".
Un civil muerto
Las autoridades rusas han informado este domingo de la muerte de un civil y de cuatro personas más heridas por el impacto de un dron de control remoto en la región de Bélgorod, al noreste de Ucrania. "Un civil ha muerto en un ataque de un dron contra un aparcamiento en la localidad de Dorogoshch, en el distrito de Graivoron", ha publicado en su cuenta en Telegram el gobernador de Bélgorod, Biacheslav Gladkov.
El sistema eléctrico ucraniano resiste por el momento a la nueva oleada de ataques rusos
El sistema eléctrico ucraniano ha resistido por el momento a la nueva ola de ataques rusos con algunos apagones de emergencia tras los que el suministro ha sido restablecido a millones de hogares afectados.
A diferencia de lo que ocurrió hace tres años, cuando la primera campaña de bombardeos rusos dejó a oscuras durante días a algunas grandes ciudades ucranianas, la red de generación y distribución ucraniana no ha experimentado la caída masiva de entonces después de los ataques del viernes y el fin de semana.
Trump planeta "resolver primero lo de Rusia" antes de abordar un posible acuerdo con Irán
El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este lunes que tras el cese del conflicto entre Israel y Hamás hay una oportunidad para firmar un acuerdo de paz con Irán, pero pidió centrarse "primero en Rusia". "Creo que tenemos una oportunidad. (...) Creo que será fácil, pero primero tenemos que resolver lo de Rusia. Tenemos que solucionar eso primero", indicó ante el Parlamento israelí (Knéset), el mismo día en que Hamás liberó a los veinte rehenes vivos que tenía bajo su control y en que se va a celebrar en Egipto una Cumbre de la Paz.
Kallas reclama financiación propia para el muro antidrones en el flanco este de la UE
La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha reclamado este lunes financiación propia para el proyecto de un muro antidrones que refuerce el flanco este de Europa ante la oleada de incursiones de drones y cazas. "En primer lugar, necesitamos sensores. Necesitamos sistemas antidrones. También necesitamos interceptores y por lo tanto, está claro lo que necesitamos. Para ponerlo en marcha, también necesitamos financiación", ha señalado la jefa de la diplomacia europea de viaje en Ucrania, donde ha valorado la experiencia ucraniana para desarrollar capacidades de lucha contra drones.
Rusia no rehuirá una confrontación con la OTAN si es necesario, según el jefe del espionaje alemán
El jefe de los servicios del espionaje extranjero alemán, Martin Jäger, afirmó este lunes que Rusia no rehuirá una confrontación directa con la OTAN si es necesario e instó a los países europeos a prepararse para una posible intensificación de las tensiones con Moscú. "Las crisis y las guerras con participación de actores estatales se han duplicado desde 2010. Una de sus características es que la frontera entre la guerra y la paz está cada vez más desdibujada", declaró en una sesión pública del gremio de control parlamentario. Jäger destacó que Rusia "camufla" sus intenciones y que su meta real es "poner a prueba" las fronteras europeas y de la OTAN. "Tenemos que prepararnos para una intensificación", advirtió.
Países de la UE acuerdan reducir aranceles a productos agroalimentarios de Ucrania
El Consejo de la Unión Europea (UE), que reúne a los Estados miembros, acordó este lunes reducir o eliminar los aranceles a algunos productos agroalimentarios procedentes de Ucrania en el marco de la revisión de parte del acuerdo de asociación entre ambos. El acuerdo incluye productos lácteos, frutas y hortalizas frescas, carne y preparados de carne, según un comunicado del Consejo. "Tanto la UE como Ucrania se beneficiarán de la eliminación de los aranceles aduaneros, lo que conducirá a una estabilidad económica sostenida, unas relaciones comerciales duraderas y una mayor integración de Ucrania en la Unión", dijo el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE.
Kallas anuncia en Kiev diez millones de euros para un Tribunal Especial para juzgar a Rusia
La alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, anunció este lunes durante una visita a Kiev que la Comisión Europea destinará diez millones de euros a financiar la puesta en marcha del Tribunal Especial para juzgar a los responsables de la invasión rusa de Ucrania que han acordado impulsar el Consejo de Europa y cerca de cuarenta de sus países miembros. "Por lo que respecta a las responsabilidades, hoy puedo anunciar los diez primeros millones de euros para la creación del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión", dijo Kallas en una rueda de prensa celebrada en Kiev junto con el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga.
Drones ucranianos atacan una terminal de crudo en Crimea, según medios de Kiev
Unos drones ucranianos alcanzaron la pasada noche una terminal de crudo y dos subestaciones eléctricas en la península de Crimea, bajo control ruso desde 2014, según informaron a la agencia Ukrinform y a otros medios ucranianos fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), una de las estructuras de espionaje ucraniana que llevó a cabo el ataque. La terminal de crudo y derivados del petróleo y una de las dos subestaciones están situadas en el puerto de Feodosia del este de la península del mar Negro. Según las fuentes citadas, en el ataque fueron alcanzados cinco depósitos de la terminal -que ya había sido objeto de otra operación el pasado 6 de octubre-, lo que provocó un gran incendio en el perímetro de la infraestructura.
