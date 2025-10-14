"La peor de todos los tiempos"
Trump, indignado con la foto de portada elegida por 'Time' para destacar su "triunfo" en Gaza
El presidente dice que la imagen, un plano contrapicado nada favorecedor, es quizá "la peor de todos los tiempos"
“La peor de todos los tiempos”. Así ha reaccionado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la foto que la revista ‘Time’ ha elegido para la portada de su último número. Se trata de un retrato del mandatario tomado con un plano contrapicado, con la cámara enfocando de abajo hacia arriba.
El poder de la imagen y la vanidad han hecho que Trump ponga el foco más en ese retrato poco favorecedor que en el titular de portada y el artículo, colgado el viernes, que hablan de su “triunfo” por haber logrado el acuerdo entre Israel y Hamás que ha puesto, de momento, fin a la guerra en Gaza.
En un mensaje que colgó en Truth Social de madrugada, cuando aún estaba volando de regreso de la ceremonia de firma del acuerdo en Egipto en el Air Force One, Trump reconoce que el artículo que origina la portada es “una historia relativamente buena” pero denuncia la foto y explica su crítica con detalle.
“Han ‘desaparecido’ mi pelo y puesto algo flotando sobre mi cabeza que parece una corona flotante, pero una extremadamente pequeña”, escribe. “¡Es realmente raro!”.
Trump explica también que “nunca” le han gustado los planos contrapicados, pero dice que esta imagen en particular es “una fotografía super mala y merece ser denunciada”. Y acaba su mensaje planteando un interrogante: "¿Qué están haciendo y por qué?"
La fotografía, según los créditos de 'Time' en su cuenta de Instagram, fue tomada por Graeme Sloan, un fotoperiodista freelance y productor multimedia basado en Washington según explica su página web. El crédito de la foto incluye Bloomberg, uno de los medios que Sloan cita como sus clientes, y Getty Images.
El artículo de ‘Time’, firmado por Eric Cortellesa, valora que el acuerdo de paz puede convertirse en un logro que defina el segundo mandato de Trump y podría también marcar un punto de inflexión para Oriente Próximo
El enfado de Trump suma un nuevo capítulo a una relación con la revista que está llena de altibajos. Durante un tiempo, cuando era empresario, colgó en varios de sus clubs de golf una portada falsificada que le declaraba "Persona del año". La revista le dio ese reconocimiento por primera vez tras su victoria en 2016 pero lo enfadó al declararlo "Presidente de los Estados Divididos de América". El pasado diciembre, tras su segunda victoria electoral, la publicación volvió a nombralo Persona del año y entonces el republicano declaró que era "un honor" y presidió un acto de la revista en la Bolsa de Nueva York.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Las palabras del Arzobispo de Oviedo en la fiesta de la Guardia Civil ante Adriana Lastra
- El Oviedo más rico frente al más pobre: los vecinos del entorno del Reconquista ganan el doble que los de Trubia
- La cantante asturiana que ficha por una orquesta gallega: así es la joven de Llanera que se integra en el circuito de verbenas de la comunidad vecina
- Vallobín, el barrio de Oviedo que se prepara para poner fin a su ‘monopoly’ urbanístico 75 años después de los bloques de la Renfe
- Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional