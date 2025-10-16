Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Preocupación armamentística

Trump habla con Putin antes de recibir este viernes a Zelenski en la Casa Blanca

Trump llamará a Putin antes de recibir a Zelenski en la Casa Blanca

Trump llamará a Putin antes de recibir a Zelenski en la Casa Blanca / EFE

EFE

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea tener este jueves una llamada con su homólogo ruso, Vladímir Putin, antes de recibir al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca. Así lo confirmaron fuentes estadounidenses a EFE, aunque no revelaron ni la hora ni los temas a tratar en la conversación.

Está previsto que Zelenski presente el viernes a Trump una nueva estrategia para presionar a Rusia, que se basará principalmente en reforzar el potencial armamentístico de largo alcance de Kiev con los misiles Tomahawk. Trump sugirió esta semana la posibilidad de entregar a Ucrania misiles Tomahawk, lo que se ha interpretado como un nuevo giro en la estrategia de la Casa Blanca y la espita que puede desatar una nueva carrera armamentística y de tensiones geoestratégicas.

El Kremlin advirtió este jueves, en víspera de la reunión, de que el suministro de Tomahawks a Kiev supondría un "nuevo nivel de escalada". Trump se reunió el pasado 15 de agosto con Putin en Alaska, pero no logró compromisos concretos para un alto el fuego en Ucrania y en las últimas semanas ha vuelto a expresar su frustración con la negativa del líder ruso a detener los combates'.

