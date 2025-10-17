Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casa real británica

El príncipe Andrés dejará todos sus títulos reales

El príncipe Andrés.

El príncipe Andrés. / EFE

EFE

Londres

El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, anunció este viernes que renunciará a todos sus títulos reales para evitar que las acusaciones que versan sobre él "distraigan" del trabajo de la familia real, de acuerdo con un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
  2. El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
  3. Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
  4. Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
  5. Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo
  6. Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
  7. Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
  8. El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica

Ayudas a la rehabilitación de fachadas, el derribo de Flex, la obra en la avenida de la Pecuaria... claves del presupuesto de la concejalía de Urbanismo en Gijón

Ayudas a la rehabilitación de fachadas, el derribo de Flex, la obra en la avenida de la Pecuaria... claves del presupuesto de la concejalía de Urbanismo en Gijón

EN DIRECTO: El Real Oviedo busca el triunfo contra el Espanyol

EN DIRECTO: El Real Oviedo busca el triunfo contra el Espanyol

Orange sufre una incidencia que provoca congestión sobre la red móvil

Orange sufre una incidencia que provoca congestión sobre la red móvil

Del teatro Jovellanos al Festival de Cine de Gijón: las claves del presupuesto del área de Festejos

Del teatro Jovellanos al Festival de Cine de Gijón: las claves del presupuesto del área de Festejos

Llega a Lidl el taladro potente y sin cables que todo manitas necesita por menos de 40 euros

Llega a Lidl el taladro potente y sin cables que todo manitas necesita por menos de 40 euros

Gijón rehabilitará la hospedería de la Casa del Mar para alojar a personas sin hogar: todas las claves del plan

Gijón rehabilitará la hospedería de la Casa del Mar para alojar a personas sin hogar: todas las claves del plan

Gijón destina más de un millón para juventud y 179.200 euros para relaciones institucionales

Gijón destina más de un millón para juventud y 179.200 euros para relaciones institucionales

El jefe de la Policía Local de Mieres se despide tras 40 años de servicio: "Es muy especial recibir todo este cariño"

El jefe de la Policía Local de Mieres se despide tras 40 años de servicio: "Es muy especial recibir todo este cariño"
Tracking Pixel Contents