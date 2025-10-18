Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania asegura haber destruido más de 85 de los cerca de 115 drones lanzados por Rusia en las últimas horas

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo

Ni Zara Home, ni Ikea: esta es la funda nórdica de algodón más elegante para Navidad

EEUU y China reanudan el diálogo comercial ante una posible cumbre entre Trump y Xi

La "pelea" de una bandada de gaviotas en Gijón por una estrella de mar

La Guardia Civil alerta de la última estafa con las facturas de la luz: "¡Cuidado!"

VÍDEO: La "pelea" de una bandada de gaviotas en Gijón por una estrella de mar

