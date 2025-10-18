En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Ucrania asegura haber destruido más de 85 de los cerca de 115 drones lanzados por Rusia en las últimas horas
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia derriba 41 drones ucranianos sobre 12 regiones rusas y el mar Negro
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada madrugada 41 drones ucranianos sobre 12 regiones rusas y el mar Negro. "Anoche, los sistemas de defensa antiaérea destruyeron 41 drones ucranianos de ala fija", señala el comunicado del Ministerio de Defensa en Telegram. La mayoría de los ataques se produjeron en las regiones de Briansk (12 drones derribados), Kaluga (cinco) y Bashkiria (cinco), donde hoy mismo las autoridades regionales informaron sobre la explosión de una fábrica de armas, aunque desvinculan el incidente del ataque con drones ucraniano. Otros tres drones fueron interceptados sobrevolando la región de Moscú, otros dos sobre Bélgorod y Oriol y uno en Volgogrado, Kursk, Riazán, Tambov, Tula y Samara.
Habla Zelenski
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenzki, respaldó este viernes el mensaje de Trump sobre el conflicto con Rusia y aseguró que "debemos detenernos donde estamos" en relación a la necesidad de un alto al fuego inmediato. "El presidente tiene razón (...) y tenemos que detenernos donde estamos", afirmó el líder de Kiev durante una conferencia de prensa a inmediaciones de la Casa Blanca tras concluir su vista oficial a su homólogo estadounidense.
El traje de Zelenski
Donald Trump elogió este viernes a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, por llevar un traje "muy estiloso" durante la reunión entre ambos en la Casa Blanca. Sus palabras contrastan con lo ocurrido en un encuentro similar en febrero pasado, cuando Zelenski fue reprendido por visitar la Casa Blanca sin vestir traje.
Los misiles Tomahawks
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes durante una reunión con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que espera que la guerra con Rusia pueda terminar sin tener que enviar a Kiev los misiles Tomahawks que los ucranianos piden.
Ataques ucranianos dentro de Rusia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes al iniciar un encuentro con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que ambos discutirán sobre la posibilidad de que Washington autorice a Ucrania ataques dentro de territorio ruso.
La advertencia de Alemania
El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, advirtió este viernes de que los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, que tienen previsto reunirse en Budapest en los próximos días, no deben tomar decisiones sobre Ucrania sin el acuerdo de Kiev. "Todo acuerdo sobre la situación de guerra en Ucrania exige que Ucrania esté presente, entre otros, en primer lugar, representada por su presidente. No puede haber decisión sobre Ucrania sin Ucrania", dijo Wadephul durante una rueda de prensa en Ankara junto a su homólogo turco, Hakan Fidan.
Zelenski, con Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald trump, recibirá este viernes a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, un día después de haber mantenido una llamada con el mandatario ruso, Vladímir Putin, con quien acordó una próxima reunión en Budapest para negociar el fin de la guerra. Zelenski, que llegó anoche a Washington y se hospedó en la Casa Blair, la residencia oficial para líderes extranjeros frente a la Casa Blanca, tiene previsto reunirse con Trump en el Despacho Oval a las 13:15 hora local (17:15 GMT).
Rusia afirma haber destruido con misiles camiones con 65 drones ucranianos de ala fija
El ejército ruso destruyó hoy en la región oriental de Járkov varios camiones que transportaban drones ucranianos de ala fija, usados por Kiev para atacar refinerías rusas, con misiles balísticos Iskander, según el Ministerio de Defensa ruso. "El pelotón de un sistema de misiles tácticos balísticos Iskander atacó el centro de preparación y lanzamientos de drones de largo alcance y de camiones del Ejército ucraniano en las cercanías de la localidad de Mártovoe" (Járkov), según informó en Telegram el mando militar ruso. A consecuencia del ataque fueron destruidos cuatro camiones con 65 drones de largo alcance del tipo Liuti de las Fuerzas Armadas de Ucrania; cinco lanzaderas; 40 militares ucranianos, incluyendo a operadores y técnicos de drones, y conductores de los camiones, señaló Defensa, que publicó un vídeo del ataque.
Polonia no extraditará a Alemania al ucraniano acusado del sabotaje del Nord Stream
Un tribunal de Varsovia denegó este viernes la extradición a Alemania de Volodímir Z., un ciudadano ucraniano sospechoso de participar en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream en 2022, y que es reclamado por la Justicia alemana. Además, el juez Dariusz Lubowski levantó la prisión preventiva contra el ucraniano, para el que se había decretado una detención provisional de 40 días tras su detención el mes pasado cerca de Varsovia. Lubowski declaró que la petición alemana "no merece ser atendida" porque la Justicia de ese país "no tiene jurisdicción" sobre el atentado, ya que éste se produjo en aguas internacionales en el mar Báltico, y dado que gaseoducto atacado es propiedad al "cien por cien de Rusia, de la empresa estatal Gazprom".
Bruselas considera que la reunión entre Trump y Putin en Budapest podría ser "algo positivo"
La Comisión Europea consideró este viernes que la reunión entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y EEUU, Donald Trump en Budapest podría ser "algo positivo" si conduce hacia "una paz justa y duradera para Ucrania", e indicó que no existe una prohibición de entrada en territorio europeo al líder del Kremlin y que abrir el espacio europeo es una decisión de cada estado miembro. "Cualquier reunión que impulse el proceso para lograr una paz justa y duradera en Ucrania es bienvenida", dijo el portavoz europeo, Olof Gill, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea. "Si las cosas avanzan en la dirección que he mencionado, lo consideraríamos algo positivo", añadió.
