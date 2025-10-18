Expresidente condenado
Sarkozy permanecerá aislado en la cárcel de París donde cumplirá condena
El expresidente ha sido condenado a cinco años de cárcel por financiación ilegal de su campaña electoral por parte del régimen del expresidente libio Muamar Gadafi
Efe
El expresidente francés Nicolas Sarkozy, que debe ingresar el próximo martes en la cárcel de La Santé para cumplir la pena de cinco años que se le impuso por la financiación de su campaña que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, estará en un área aislado del resto de los internos. La información la dio este sábado el canal BFMTV, que sin precisar sus fuentes señaló que el confinamiento de Sarkozy en esa zona de aislamiento significa que se descarta otra opción que se había planteado para ponerlo en la zona de personas vulnerables, teniendo en cuenta su edad (70 años) y su notoriedad.
Asociación de malhechores
Sarkozy fue condenado el pasado 25 de septiembre a esa pena por haber formado parte de una "asociación de malhechores" y por haber dejado que sus principales colaboradores negociaran con responsables del régimen de Gadafi para obtener dinero para la campaña de las elecciones presidenciales de 2007. El exjefe del Estado ha decidido recurrir la sentencia condenatoria, pero eso no suspende la ejecución de la misma ya que la que se dictó contra él establecía una ejecución provisional debido a la "extrema gravedad de los actos" cometidos.
No obstante, una vez entre rejas sus abogados podrán solicitar su puesta en libertad y esa demanda se tendrá que resolver en un plazo máximo de dos meses. Es decir, antes de Navidad. En caso de que se aceptara, eso le permitiría presentarse libre al juicio en apelación que debe celebrarse, en principio, en marzo.
- Irrumpió dando patadas al aire: la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella tuvo que recibir asistencia psiquiátrica por este episodio
- Tres mil alumnos desembarcarán en Oviedo para 'reactivar' esta zona: lo que opinan los vecinos sobre la llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava
- Una enorme cadena de perfumerías aterriza en Oviedo: el lugar donde se ubicará la primera tienda de la marca en Asturias
- Veljko Paunovic, a fondo con LA NUEVA ESPAÑA: 'Quizás mi carácter no les encajaba, pero me quedo con lo bueno: mi etapa en Oviedo ha sido de película
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- Tragedia en Oviedo: aparece muerto un joven de 22 años en un edificio okupa
- El Willy Wonka de la miel: la original iniciativa de un apicultor asturiano para poner su pueblo 'en el mapa' y dar a conocer su oficio
- El bar de carretera más singular de toda Galicia: comes en la cocina (junto a los fogones de Montse) con un menú casero de tan solo 14 euros