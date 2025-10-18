Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Expresidente condenado

Sarkozy permanecerá aislado en la cárcel de París donde cumplirá condena

El expresidente ha sido condenado a cinco años de cárcel por financiación ilegal de su campaña electoral por parte del régimen del expresidente libio Muamar Gadafi

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia / Aurelien Morissard / Xinhua News / ContactoPhoto

Efe

París

El expresidente francés Nicolas Sarkozy, que debe ingresar el próximo martes en la cárcel de La Santé para cumplir la pena de cinco años que se le impuso por la financiación de su campaña que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, estará en un área aislado del resto de los internos. La información la dio este sábado el canal BFMTV, que sin precisar sus fuentes señaló que el confinamiento de Sarkozy en esa zona de aislamiento significa que se descarta otra opción que se había planteado para ponerlo en la zona de personas vulnerables, teniendo en cuenta su edad (70 años) y su notoriedad.

Asociación de malhechores

Sarkozy fue condenado el pasado 25 de septiembre a esa pena por haber formado parte de una "asociación de malhechores" y por haber dejado que sus principales colaboradores negociaran con responsables del régimen de Gadafi para obtener dinero para la campaña de las elecciones presidenciales de 2007. El exjefe del Estado ha decidido recurrir la sentencia condenatoria, pero eso no suspende la ejecución de la misma ya que la que se dictó contra él establecía una ejecución provisional debido a la "extrema gravedad de los actos" cometidos.

No obstante, una vez entre rejas sus abogados podrán solicitar su puesta en libertad y esa demanda se tendrá que resolver en un plazo máximo de dos meses. Es decir, antes de Navidad. En caso de que se aceptara, eso le permitiría presentarse libre al juicio en apelación que debe celebrarse, en principio, en marzo.

